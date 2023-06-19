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Украинская молодежка перебралась в Румынию. Во вторник ждут прибытия Трубина, Судакова, Мудрика и Ваната

Молодежная сборная Украины
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Молодежная сборная Украины уже в Румынии, гди и пройдет Евро-2024

Украинская молодежка перебралась в Румынию. Во вторник ждут прибытия Трубина, Судакова, Мудрика и Ваната

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 19 июня, молодежная сборная Украины покинула свою базу в Австрии и вылетела в Румынию, где сыграет три поединка группового этапа финального турнира Евро-2023 (U-21).

Украинская делегация будет жить в гостинице "Каро".

Сегодня вечером, после теории, сине-желтые проведут тренировку на стадионе "Волунтари". Завтра (20 июня) украинскую команду, ряды которой должен пополнить квартет из национальной сборной (Трубин, Судаков, Мудрик, Ванат), ждет та же теория, а вечером - тренировка на арене "Рапид-Гулешти".

Напомним, в Евро-2023 (U-21), которое будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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