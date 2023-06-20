Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал, почему не поедет на молодежный Евро-2023 в составе команды U-21.

"Нужно немного отдохнуть. Лично у меня была тяжелая травма. Сейчас наиграл — и нужно немного отдохнуть, восстановиться, готовиться к тяжелому сезону. Потому что еще иногда повреждение беспокоит.

Молодежку буду поддерживать. Жаль, что не поеду. Понимаю, что если поеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы — у меня будет сезон тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя. Поэтому должен восстановиться и с новыми силами помогать клубу и национальной сборной.

Смена тренера в "Борнмуте"? Воспринимаю это нормально. Хорошо знаю ушедшего Гарри О‘Нила. Обидно, но двигаемся дальше", – сказал Забарный.