Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21
Защитник хочет полностью восстановиться после травмы
Оксана Васильєва
Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал, почему не поедет на молодежный Евро-2023 в составе команды U-21.
"Нужно немного отдохнуть. Лично у меня была тяжелая травма. Сейчас наиграл — и нужно немного отдохнуть, восстановиться, готовиться к тяжелому сезону. Потому что еще иногда повреждение беспокоит.
Молодежку буду поддерживать. Жаль, что не поеду. Понимаю, что если поеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы — у меня будет сезон тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя. Поэтому должен восстановиться и с новыми силами помогать клубу и национальной сборной.
Смена тренера в "Борнмуте"? Воспринимаю это нормально. Хорошо знаю ушедшего Гарри О‘Нила. Обидно, но двигаемся дальше", – сказал Забарный.
Евро-2023 U-21 стартует 21 июня. Подопечные Руслана Ротаня в группе В сыграют с Хорватией, Испанией и Румынией.
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