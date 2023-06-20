  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21
В тренде

Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Защитник хочет полностью восстановиться после травмы

Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21

Оксана Васильєва

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал, почему не поедет на молодежный Евро-2023 в составе команды U-21.

"Нужно немного отдохнуть. Лично у меня была тяжелая травма. Сейчас наиграл — и нужно немного отдохнуть, восстановиться, готовиться к тяжелому сезону. Потому что еще иногда повреждение беспокоит.

Молодежку буду поддерживать. Жаль, что не поеду. Понимаю, что если поеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы — у меня будет сезон тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя. Поэтому должен восстановиться и с новыми силами помогать клубу и национальной сборной.

Смена тренера в "Борнмуте"? Воспринимаю это нормально. Хорошо знаю ушедшего Гарри О‘Нила. Обидно, но двигаемся дальше", – сказал Забарный.

Евро-2023 U-21 стартует 21 июня. Подопечные Руслана Ротаня в группе В сыграют с Хорватией, Испанией и Румынией.

Читайте такжеРебров: У Мудрика проблемы с икроножной мышцей. Его участие в молодежном Евро под вопросом
По теме
yellow-arrow
Украинская молодежка перебралась в Румынию. Во вторник ждут прибытия Трубина, Судакова, Мудрика и Ваната
yellow-arrow
Ребров: У Мудрика проблемы с икроножной мышцей. Его участие в молодежном Евро под вопросом
yellow-arrow
Украинская молодежка расписала ничью с Ирландией в последнем спарринге накануне Евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Украина Илья Забарный
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
20.06.2023 в 08:58
Погано... Утім тут, як і всюди. Якщо бажаєш взимку вижити - потрібно влітку на городі ВМЕРТИ
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде