Мудрик присоединился к молодежной сборной Украины, но прихрамывает

В расположение молодежной сборной Украины, которая завтра стартует в финальной части Евро-2023 U-21, прибыли четверо футболистов.

Вингер "Челси" Михаил Мудрик, форвард "Динамо" Владислав Ванат, полузащитник Георгий Судаков и голкипер Анатолий Трубин (оба - из "Шахтера") присоединились к молодежке в Бухаресте. Эта четверка участвовала в матчах главной команды страны в отборе на Евро-2024.

Вчера, 19 июня, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что Мудрик не играл с Мальтой (1:0) из-за повреждения икроножной мышцей. Его участие в молодежном турнире под вопросом.

В то же время, на видео видно, как вингер "Челси" прихрамывает. Наставник молодежки Руслан Ротань пока никаких комментариев не давал.

Накануне пресс-служба УАФ сообщила, что из-за травмы из заявки был исключен хавбек "Динамо" Николай Михайленко. Его заменит защитник "Черноморца" Владимир Салюк.

Напомним, сборная Украины U-21 стартует на турнире уже завтра, 21 июня. Наша команда сыграет против одногодок из Хорватии. Начало - в 19:00 по Киеву.