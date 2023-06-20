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Украина – Хорватия U-21. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа молодежного ЕВРО

Молодежная сборная Украины
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Украина – Хорватия U-21. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа молодежного ЕВРО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными Украины и Хорватии.

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А еще, на секундочку, в группе есть Испания и Румыния, но первый рывок подопечные действительно будут делать в рамках битвы с "шашечными". Готова ли физически украинская молодежка после двух июньских спаррингов, победы и ничьи? Какую тактику на поединок выберет тренер нашей команды? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 июня – в 18:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко

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