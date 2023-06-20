Украина – Хорватия U-21. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа молодежного ЕВРО
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными Украины и Хорватии.
А еще, на секундочку, в группе есть Испания и Румыния, но первый рывок подопечные действительно будут делать в рамках битвы с "шашечными". Готова ли физически украинская молодежка после двух июньских спаррингов, победы и ничьи? Какую тактику на поединок выберет тренер нашей команды? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 июня – в 18:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
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