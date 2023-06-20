Крыськив: Мы хорошо подготовились к молодежному Евро - времени было достаточно

22-летний хавбек молодежной сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от участия команды на Евро-2023.

"Я считаю, что времени для подготовки хватило. На всех предыдущих сборах у нас было еще меньше времени, а сейчас его было достаточно. Поэтому мы хорошо подготовились. Единственное – игроки национальной сборной приедут только 20-го числа, это немного сбивает нашу подготовку. Но мы с ними играем уже долгое время, так что я не думаю, что это будет для нас проблемой. Мы все очень хорошо сыграны.

Первый матч у нас с Хорватией. 18 июня началась подготовка именно к этому сопернику. С понедельника уже будет теория. Будем разбирать. Нет идеала в тактическом деле, на всех предыдущих тренировках не было идеальной игры. Мы должны действительно сконцентрироваться на нашей игре и становиться все лучше и лучше", - сказал Крыськив.