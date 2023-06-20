Мудрик и Ванат под вопросом. Ротань рассказал о травмированных перед молодежным Евро-2023
Старт молодежного Евро уже завтра
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Главный тренер
"Что касается Мудрика – у нас есть некоторые проблемы с его здоровьем. Есть перенапряжение. Для молодого игрока травма, связанная с мышцами. Сейчас наши доктора и физиотерапевты работают, чтобы поставить его на ноги. Дай бог, чтобы в следующих матчах мы увидели его на поле.Читайте такжеРебров: У Мудрика проблемы с икроножной мышцей. Его участие в молодежном Евро под вопросом
Также есть некоторые проблемы у Ваната, связанные с перегрузкой. Эти два игрока, которые сейчас под вопросом", - сказал Ротань.
Напомним, что в среду, 21 июня подопечные Руслана Ротаня сыграют с молодежной сборной Хорватии в первом туре группового раунда Евро-2023.
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