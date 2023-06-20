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Мудрик и Ванат под вопросом. Ротань рассказал о травмированных перед молодежным Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Старт молодежного Евро уже завтра

Мудрик и Ванат под вопросом. Ротань рассказал о травмированных перед молодежным Евро-2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань перед стартом Евро-2023 рассказал о травмах вингера Михаила Мудрика и форварда Владислава Ваната.

"Что касается Мудрика – у нас есть некоторые проблемы с его здоровьем. Есть перенапряжение. Для молодого игрока травма, связанная с мышцами. Сейчас наши доктора и физиотерапевты работают, чтобы поставить его на ноги. Дай бог, чтобы в следующих матчах мы увидели его на поле.

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Также есть некоторые проблемы у Ваната, связанные с перегрузкой. Эти два игрока, которые сейчас под вопросом", - сказал Ротань.

Напомним, что в среду, 21 июня подопечные Руслана Ротаня сыграют с молодежной сборной Хорватии в первом туре группового раунда Евро-2023.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Михаил Мудрик Владислав Ванат
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