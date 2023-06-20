Ротань: Ради таких турниров нужно проживать жизнь, играть в футбол и получать удовольствие от этого

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пообщался с представителями СМИ в преддверии стартового поединка Евро-2023 (U-21) против команды Хорватии, который состоится 21 июня в Бухаресте (начало - в 19.00 по киевскому времени).

— Руслан Петрович, какое настроение у команды? Какие ожидания от завтрашней игры?

— Прежде всего, это такие ощущения, когда есть волнение, радость в душе. Ради таких турниров нужно проживать жизнь, играть в футбол и, самое главное, получать удовольствие от этого. Завтрашняя игра для всех, кто стартует на Евро, где-то будет волнующей. Мы прошли долгий путь, чтобы попасть сюда и показать себя командой, которая будет за победу отдавать все силы, демонстрировать все свои умения.

— В молодежку приехали четыре футболиста национальной сборной. Насколько трудно теперь передать им собственную концепцию игры? В каком физическом состоянии они находятся? В частности, Судаков отыграл три матча по 90 минут…

— Нет такого, чтобы они подстраивались, ведь ребята с нами давно прекрасно понимают наши требования. Вы правильно сказали, что они сейчас истощены и пусты. После трех поединков за национальную сборную так и есть. Если учесть, что два игрока приехали травмированными – это действительно проблема для нас. Но у нас есть коллектив, надеюсь, что мы достойно заменим этих ребят.

— Вы вызвали Владимира Салюка, который является защитником. Кто же должен заменить Михайленко на поле?

— В первую очередь, мы сделаем ротацию. У нас ребята могут закрывать несколько позиций. Мы вызвали защитника, потому что считаем, что на этот турнир нам нужен еще один игрок линии обороны. Что касается позиции Николая, то исполнители, которые передвинутся с другой позиции.

— К молодежке присоединился Анатолий Трубин, отыгравший все три матча национальной сборной. Гарантирует ли полученный опыт ему место в стартовом составе?

— Что касается Анатолия, то у нас еще будет разговор с ним самим. Если мотивация и восстановление пройдут успешно, у него есть шансы сыграть в завтрашнем поединке.

— Как много вы знаете о молодежной сборной Хорватии, пока не сыгравшей ни одного матча с новым главным тренером?

— Это точно, что сборная Хорватии нас удивит. Действительно, смена тренера является проблемой. После нее эта команда не провела ни одного поединка, где мы могли бы взглянуть на ее тактику. Но мы рассматривали работу нового тренера в предыдущих командах, где он работал. Кто бы ни был во главе, сборная Хорватии – сильная команда с индивидуально сильными футболистами. Уверен, нас ждет тяжелый матч. Нужно быть спокойными, готовыми ментально. Я считаю, что наша команда готова. Завтрашний поединок рассудит, кто как готовился.

— Вполне возможно, что при подготовке к этой встрече родственники или друзья некоторых игроков несут службу в рядах ВСУ. Насколько сложно было в этих условиях готовиться к игре?

— Уже больше года в нашей стране продолжаются кровопролитные войны. Это тяжелое время для нашей страны… Братья, родители игроков нашей команды сейчас на войне. Мы прежде всего играем за наших воинов, хотим придать им позитив. Будем прилагать все усилия, чтобы этот позитив пришел.

— Хорватия не выглядит командой, насыщенной суперзвездами. Кого больше всего опасается сборная Украины в составе соперника?

— У них есть игроки, претендующие на статус суперзвезд. Сейчас у них есть Бельйо, вернувшийся из сборной Хорватии, ключевой игрок. Есть Шимич, нападающий, очень настойчивый, достаточно голевой. Есть среднее звено, где играет Батурина, пожалуй, ключевой игрок у них. Голкипер Котарский уверенно играет на своей позиции. В этой команде достаточно лидеров, футболистов, которые могут увлечь за собой. У хорватов хватает исполнителей, претендующих на звездный статус.

— Общались ли вы с кем-то из знакомых хорватов, в частности, с Дарио Срной или Игорем Йовичевичем, относительно того, чего можно ожидать от сборной Хорватии?

– Действительно, можно было спросить. Но я не уверен, что Игор или Дарио сказали бы все так, как оно есть. Я думаю, что неправильно задавать такие вопросы людям, которые будут болеть и за Украину, и за Хорватию. Хорватия – их страна, там они родились. Так что такие вопросы можно задавать разве что с юмором.