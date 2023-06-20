Бондаренко: Настроены на Евро не быть туристами, а показать достойный футбол и приличный результат
В среду украинская молодежка проведет свой первый матч на Евро-2023 против Хорватии
uaf.ua
Хавбек
- Какое настроение в команде? Какие ожидания от завтрашней игры?
– Я могу подтвердить то, что сказал главный тренер. Мы чувствуем такое приятное волнение, поскольку мы понимаем, какой это большой турнир, какую работу мы проделали, как мечтали сюда попасть. Хочу сказать, что мы настроены не быть туристами, а показать достойный футбол и, надеюсь, приличный результат.
— Что мотивация для игроков молодежной сборной?
— Основной мотивацией является то, что нам есть куда прогрессировать. Попасть в главную сборную — тоже большая мотивация.
- У вас была классная концовка сезона, сейчас вы выходите на поле с капитанской повязкой. Говорят, что некоторые клубы из Италии проявляют к вам интерес. Как вы справляетесь с этим, создает ли это дополнительное давление?
— Я думаю, что это дополнительно мотивирует, ты ведь знаешь, что твоя работа не проходит незаметно. Очень приятно, что ходят слухи об любопытстве со стороны таких клубов. Очень рад работать. Этот турнир – хорошая выставка для любого игрока.
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