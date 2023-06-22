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Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0)

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Победа команды Руслана Ротаня

Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0)

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Оксана Васильєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины начала свой путь на Евро-2023. В стартовом матче турнира подопечные Руслана Ротаня одолели сверстников из Хорватии. Героем стал Алексей Кащук, но хорошо действовала вся команда. Особенно до первого забитого мяча.

Кадры столь яркой победы должны обязательно остаться в истории. Этому поспособствуют и фотоснимки Оксаны Васильевой, которые и демонстрируем читателям UA-Футбол.

Фотогалерея

Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 2Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0) - фото 1

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В статье: Украина U-21 фото молодежный Евро-2023
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