Перспективный первый шаг. ФОТОрепортаж с матча Евро-2023 Украина U21 - Хорватия U21 (2:0)
Победа команды Руслана Ротаня
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Молодежная сборная Украины начала свой путь на Евро-2023. В стартовом матче турнира подопечные Руслана Ротаня одолели сверстников из Хорватии. Героем стал Алексей Кащук, но хорошо действовала вся команда. Особенно до первого забитого мяча.
Кадры столь яркой победы должны обязательно остаться в истории. Этому поспособствуют и фотоснимки Оксаны Васильевой, которые и демонстрируем читателям UA-Футбол.
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