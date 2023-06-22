Тень отца Гамлета. Акценты зрителя на игре молодежных сборных Украины и Хорватии

Начать с того, что пресловутую "молодежь и подростков" обычно смотрю только на таком, финальном уровне турниров. Памятуя о главной цели существования этих сборных – подготовке кадров, отборочные матчи для себя давно приравнял к контрольным спаррингам национальной команды. Потому с подопечными Ротаня знакомился вчера.

Если помните, мы с вами еще в начале весны решили, что показателем качества работы Руслана будут не дебютные полсезона в роли главного тренера клубной команды, и не единственный "пожарный" матч в первой сборной (что было бы глупо), а именно выступление на этом Евро. Где, как сказал бы киноклассик, у него любовь с интересом.

Помимо розыгрыша путевок на Олимпиаду, где нам бывать еще не доводилось, мой дополнительный интерес к турниру вызван еще и составом его участников. Насколько помню, он не идет в сравнение с тем, что был четыре года назад на юношеском Кубке мира, выигранном командой Петракова. По крайней мере, признанных футбольных стран тут погуще будет.

Ну и, в конце концов, много ли мы вообще знаем таких соревнований с участием наших?

В прессе принято называть Ротаня талантливым и перспективным, утверждая, что он прививает своим командам современный стиль игры. В народе же его поругивают за то, что они частенько разочаровывают результатами. Свежий пример – "Александрия", хоть это и совсем другая история. Но на это Евро Украину вывел именно он, и никто другой.

Словом, любопытно было вдвойне, а возможно и втройне более обычного.

Сразу же отметаю любые кадровые нюансы хорватов – проблемы индейцев шерифа не волнуют. Тем паче, у нас и своих было в достатке: команда вышла далеко не в оптимальном составе. Что, кстати, не могло не вызывать тревоги. Вероятно, еще и этим объяснялась некоторая осторожность, с которой мы начали игру.

Что я увидел на поле? Все, что угодно, только не принципиальное отличие от игры команды того же Петракова. Допускаю, что мало смыслю в тактических заморочках, но они мне и глубоко параллельны – мне, рядовому зрителю, имя которым легион. Я наблюдаю игру в ножной мяч в меру своего болельщицкого восприятия.

И здесь я увидел два грамотно (а в первом случае и шикарно) реализованных голевых момента: за счет индивидуального мастерства и классической фланговой атаки с навесом. Больше у нас ничего не было, не считая два полумомента.

Большую часть игры мы элементарно защищали свое преимущество в счете. Не говорю, что это непременно плохо. Специалист, если не ошибаюсь, по компьютерным игрушкам, а по совместительству футбольный комментатор в перерыве говорил нам: хочу дальше видеть нашу игру без мяча и второй гол в контратаке. Видимо, он был удовлетворен.

Да и мне как бы грех жаловаться. Смотришь на табло, и прямо глаз радуется. Одно-единственное уточнение: на мой взгляд, эта победа была достигнута за счет типичного прагматизма, традиционно присущего украинскому футболу на протяжении десятилетий и принесшего четыре года назад триумф той же команде Петракова.

В этом смысле, над полем в Бухаресте вчера витала бесплотная тень безвинно убиенного отца Гамлета. И если так пойдет и дальше, возникнет вопрос: а зачем в свое время огород городили, расчищая его от плодов деятельности прежнего хозяина? Вы уж простите меня, дотошного и поверхностного, но ничего ярко выраженного нового в этой игре не увидел.

Символично, что даже счет сделали чемпионы мира-2019 – Кащук и Сикан.

В целом сама игра понравилась, а второй тайм, как по мне, был на уровне приличных стандартов зрелищности. В первом же львиную ее долю вобрал в себя гол Кащука.

Формально точку поставил второй мяч, забитый Сиканом еще на 48-й минуте. Отчего же так неуютно мы себя чувствовали в последнюю треть поединка? Четыре голевых момента подряд у наших ворот в течение четверти часа полностью перевернули представление о закономерности этой победы: фактически на нее "наиграли" хорваты.

А удар в перекладину Стойковича на 62-й минуте – четкий сигнал о том, что в этот вечер нам еще и везло. Как бы сложился поединок дальше, попади мяч чуточку ниже? Смогли бы мы после этого убедительно отыграть по счету 2:1 оставшиеся полчаса? История об этом умалчивает, поскольку не знает сослагательного наклонения, и все же…

Именно вышедший на замену хорват, развернувший игру в направлении наших ворот и принявший самое активное участие во всех упомянутых четырех эпизодах, как по мне, стал самой яркой фигурой матча. Уже после него назову официального героя дня Кащука. Также запомнился Фриган из команды соперников.

Надежно отыграл Трубин, но не более того. К слову, еще один штрих, живо напомнивший ту команду Петракова: Лунин ведь тогда, на самом деле, тоже звезд с неба не доставал – он просто впечатлял своей стабильностью и излучал уверенность. Тогда как прагматично выстроенная оборона почти не давала ему шансов феерить сэйвами.

Короче, не знаю как у вас, а меня посетило своеобразное дежа-вю. Хорошая новость: приблизительно с такой игрой мы выиграли юношеский ЧМ. Наверное, эксперты со мной не согласятся, но я так вижу со своей колокольни.

С плохой торопиться не буду: один случай – случай, да и далеко не для всех это плохо. У нас, где буквально с молоком матери болельщики впитывали в себя тяжелый дух прагматизма. "Самое красивое в футболе – счет на табло… Игра забывается, результат остается…" Вы же не забыли слова этой мантры?

В любом случае, Ротань сейчас на коне. Чтобы бросать в него камни, нужно быть или предвзятым, или идиотом. Или предвзятым идиотом. И в этом конкретном матче подобная модель игры была оправдана по целому ряду причин. В нетерпении будем ждать следующего поединка с румынами, который нам нужно просто выиграть.

А с оглядкой на их стартовое фиаско с Испанией, даже у меня на месте коуча Украины возник бы соблазн "отдать мяч сопернику и навязать борьбу за него". Им-то, дескать, больше надо, да еще на своем поле. Лети, голубок, лети, а мы тебе крылышки-то и обрежем…

"И опять он ноет! В третий раз подряд наши выигрывают, а ему все не так!!!" Мне искренне жаль, если это все, что вы поняли и вынесли из этой статьи.