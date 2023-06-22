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Трубин: Молодежное Евро будет для меня единственным в карьере, поэтому я с радостью приехал сюда

Молодежная сборная Украины
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Кипер провел 4 матча за 9 дней

Трубин: Молодежное Евро будет для меня единственным в карьере, поэтому я с радостью приехал сюда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер Анатолий Трубин не видит проблем в том, чтобы после трех матчей в составе национальной сборной выйти на поле за молодежную сборную Украины.

В среду Трубин сыграл на Евро U-21 против Хорватии, проведя четвертый матч за девять дней.

"Я люблю футбол, потому все хорошо. Нужно качественно восстанавливаться, и тогда все будет отлично. Тем более сейчас такой период: молодежное Евро будет для меня единственным в карьере, поэтому я с радостью приехал сюда, с радостью помогаю ребятам, помогаю стране побеждать. Очень рад, что я здесь, нет какой-то усталости.

"Еще не смотрели на сборную Румынии, но, как я говорил, они – хозяева. Будет полный стадион, их будут гнать свои болельщики, будет очень тяжело. Мы оставили много сил сегодня, поэтому я считаю, что второй матч будет тяжелее. Но эта игра с Хорватией дает нам уверенность.

Думаю, все ребята будут чувствовать себя увереннее, потому что хорошо начали. Нужно продолжать", – сказал Трубин.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Суспільне Спорт

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