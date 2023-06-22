Трубин: Молодежное Евро будет для меня единственным в карьере, поэтому я с радостью приехал сюда

Голкипер Анатолий Трубин не видит проблем в том, чтобы после трех матчей в составе национальной сборной выйти на поле за молодежную сборную Украины .

В среду Трубин сыграл на Евро U-21 против Хорватии, проведя четвертый матч за девять дней.