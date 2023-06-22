Трубин: Молодежное Евро будет для меня единственным в карьере, поэтому я с радостью приехал сюда
Кипер провел 4 матча за 9 дней
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер Анатолий Трубин не видит проблем в том, чтобы после трех матчей в составе национальной сборной выйти на поле за
В среду Трубин сыграл на Евро U-21 против Хорватии, проведя четвертый матч за девять дней.
"Я люблю футбол, потому все хорошо. Нужно качественно восстанавливаться, и тогда все будет отлично. Тем более сейчас такой период: молодежное Евро будет для меня единственным в карьере, поэтому я с радостью приехал сюда, с радостью помогаю ребятам, помогаю стране побеждать. Очень рад, что я здесь, нет какой-то усталости.
"Еще не смотрели на сборную Румынии, но, как я говорил, они – хозяева. Будет полный стадион, их будут гнать свои болельщики, будет очень тяжело. Мы оставили много сил сегодня, поэтому я считаю, что второй матч будет тяжелее. Но эта игра с Хорватией дает нам уверенность.
Думаю, все ребята будут чувствовать себя увереннее, потому что хорошо начали. Нужно продолжать", – сказал Трубин.
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