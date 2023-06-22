Кащук: Я два года не был в молодежной сборной, хотел воспользоваться этим шансом
Хавбек отлично проявил себя в первом матче молодежного Евро-2023
Фото Павла Кубанова - УАФ
Полузащитник
"Особенные эмоции. Первый гол нашей сборной, первая победа. Все очень круто для нас сложилось, мы очень стремились к этой цели, и считаю, что заслужили победить. Никакого давления я не ощущал на себе. Мне очень приятно, что главный тренер мне доверяет, и от себя я делаю все зависящее, чтобы помочь сборной. Для себя я, конечно, ставил цель сыграть на этом чемпионате. Я два года не был в этой сборной, хотел воспользоваться этим шансом. Мне этот шанс выпал, и я буду грызть за свою страну, за себя, за всех, кто есть в этой команде.
Ожидание матча против Румынии? Ожидания большие. Это второй матч, в котором мы можем победить, улучшить шансы выхода из группы. Считаю, что придет много болельщиков, и это будет для нас большая мотивация", – сказал Кащук.
Напомним, что матч молодежного Евро Румыния – Украина состоится в субботу, 24 июня.
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