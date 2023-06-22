  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Кащук: Я два года не был в молодежной сборной, хотел воспользоваться этим шансом
В тренде

Кащук: Я два года не был в молодежной сборной, хотел воспользоваться этим шансом

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Хавбек отлично проявил себя в первом матче молодежного Евро-2023

Кащук: Я два года не был в молодежной сборной, хотел воспользоваться этим шансом

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Алексей Кащук который в матче Евро-2023 с Хорватией забил гол и отдал ассист (2:0), поделился эмоциями от поединка.

"Особенные эмоции. Первый гол нашей сборной, первая победа. Все очень круто для нас сложилось, мы очень стремились к этой цели, и считаю, что заслужили победить. Никакого давления я не ощущал на себе. Мне очень приятно, что главный тренер мне доверяет, и от себя я делаю все зависящее, чтобы помочь сборной. Для себя я, конечно, ставил цель сыграть на этом чемпионате. Я два года не был в этой сборной, хотел воспользоваться этим шансом. Мне этот шанс выпал, и я буду грызть за свою страну, за себя, за всех, кто есть в этой команде.

Ожидание матча против Румынии? Ожидания большие. Это второй матч, в котором мы можем победить, улучшить шансы выхода из группы. Считаю, что придет много болельщиков, и это будет для нас большая мотивация", – сказал Кащук.

Напомним, что матч молодежного Евро Румыния – Украина состоится в субботу, 24 июня.

По теме
yellow-arrow
Трубин: Молодежное Евро будет для меня единственным в карьере, поэтому я с радостью приехал сюда
yellow-arrow
Сергей Ковалец о молодежке: Бондаренко хорошо вел игру, Бражко контролировал опорную зону
yellow-arrow
Тень отца Гамлета. Акценты зрителя на игре молодежных сборных Украины и Хорватии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Алексей Кащук
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде