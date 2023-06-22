Кащук: Я два года не был в молодежной сборной, хотел воспользоваться этим шансом

Полузащитник молодежной сборной Украины Алексей Кащук который в матче Евро-2023 с Хорватией забил гол и отдал ассист (2:0), поделился эмоциями от поединка.

"Особенные эмоции. Первый гол нашей сборной, первая победа. Все очень круто для нас сложилось, мы очень стремились к этой цели, и считаю, что заслужили победить. Никакого давления я не ощущал на себе. Мне очень приятно, что главный тренер мне доверяет, и от себя я делаю все зависящее, чтобы помочь сборной. Для себя я, конечно, ставил цель сыграть на этом чемпионате. Я два года не был в этой сборной, хотел воспользоваться этим шансом. Мне этот шанс выпал, и я буду грызть за свою страну, за себя, за всех, кто есть в этой команде.

Ожидание матча против Румынии? Ожидания большие. Это второй матч, в котором мы можем победить, улучшить шансы выхода из группы. Считаю, что придет много болельщиков, и это будет для нас большая мотивация", – сказал Кащук.