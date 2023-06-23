Ротань: Над Ванатом и Мудриком продолжают работать врачи и физиотерапевты
Сыграют ли Ванат и Мудрик против Румынии остается неясным
uaf.ua
Главный тренер
"Владислав Ванат и Михаил Мудрик приехали из сборной с травмами, поэтому над ними работают наши врачи, физиотерапевты. У них есть своя программа, занимаются в зале. Есть бассейн, плюс – восстановительные процедуры. Врачи и физиотерапевты делают все возможное для того, чтобы восстановить ребят до следующего матча.
Загадывать заранее мы не можем. У каждого футболиста организм свой. Это все будет видно на первых тренировках во время тестов. Это все покажет, смогут ли ребята принять участие в матче или нет.
Для Трубина и вообще для вратарей – это достаточно тяжело в психологическом плане. Ведь ответственность голкиперов она несколько выше, чем у полевых игроков, мы должны это понимать. Но Толя – большой профессионал. После общих разговоров, после бесед с тренером вратарей Виталием Ревой узнаем о его психологическом и физическом состоянии. Будем уже ближе к игре принимать решения, есть еще два дня на восстановление – будет видно", – сказал Ротань.
Напомним, что матч Румыния – Украина состоится в субботу, 24 июня, и начнется в 19.00.
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