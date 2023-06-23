"Выигрывать и идти дальше". Хавбек сборной Украины U-21 – о матче с Румынией

Полузащитник сборной Украины U-21 Максим Брагару рассказал о поединке против Хорватии U21 (2:0) и поделился ожиданиями от следующей игры против Румынии.

"На матч с Хорватией была задача играть в треугольнике, просить открываться "за спину", играть больше "на балансе", выполнять свои задачи.

Самочувствие очень хорошее, хотя был тяжелый матч. Главное - что мы выиграли его, очень важная победа в первой же игре. Где-то было, возможно, волнение. Сегодня работаем на восстановление, работаем дальше, ведь 24-го июня уже следующий матч. Как тренироваться в эту жару? Ну как ... Надо работать. Как иначе?"