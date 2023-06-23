"Выигрывать и идти дальше". Хавбек сборной Украины U-21 – о матче с Румынией
Игра уже завтра, 24 июня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины U-21 Максим Брагару рассказал о поединке против Хорватии U21 (2:0) и поделился ожиданиями от следующей игры против Румынии.
"На матч с Хорватией была задача играть в треугольнике, просить открываться "за спину", играть больше "на балансе", выполнять свои задачи.
Самочувствие очень хорошее, хотя был тяжелый матч. Главное - что мы выиграли его, очень важная победа в первой же игре. Где-то было, возможно, волнение. Сегодня работаем на восстановление, работаем дальше, ведь 24-го июня уже следующий матч. Как тренироваться в эту жару? Ну как ... Надо работать. Как иначе?"
Во-первых, надо очень хорошо восстановиться, времени очень мало. Игру с румынами, конечно, надо так же выигрывать и идти дальше. На каждый матч надо ставить максимальные задачи и выигрывать.
Пока не разбирали румын. Но позавчера была игра с Испанией, мы не будем делать [преждевременных] выводов, ведь знаем, что будет тяжелый матч. Они настраиваются на нас очень сильно, ведь у них нет выхода", - сказал Брагару.
Матч Украина U-21 - Румыния U-21 состоится в субботу, 24 июня.
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