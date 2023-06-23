Два украинца попали в символическую сборную 1-го тура Евро U-21

Аналитический портал SofaScore опубликовал символическую сборную по итогам 1-го тура молодежного чемпионата Европы U-21. В 11-ку лучших попали и двое украинцев - защитник Максим Таловеров c оценкой 8.0 и полузащитник Алексей Кащук - 8.8.

Напомним, что Кащук отметился голом и результативной передачей в матче с Хорватией U-21 (2:0).

Полный состав выглядит следующим образом:

Даниэль Перец (Израиль), Саба Сазонов (Грузия), Максим Таловеров (Украина), Кони де Винтер (Бельгия), Алексей Кащук (Украина), Кастриот Имери (Швейцария), Сандро Тонали (Италия), Максим де Кейпер (Бельгия), Серхио Гомес, Родри Санчес (оба – Испания), Пьетро Пеллегри (Италия).

Подопечные Руслана Ротаня после первого тура занимают 2-е место в группе В.