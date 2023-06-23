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Хорошо ли вы знаете карьеры игроков сборной Украины U-21, взявшей серебро на Евро-2006? Квиз

Молодежная сборная Украины
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Хорошо ли вы знаете карьеры игроков сборной Украины U-21, взявшей серебро на Евро-2006? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 июня стартовал чемпионат Европы по футболу среди игроков до 21 года, проходящий в Румынии и Грузии. В первый день соревнований свой путь на европейском первенстве начала сборная Украины, победившая сверстников из Хорватии. Кроме балканцев в нашу группу В попали хозяева турнира румыны и полуфиналисты последних соревнований испанцы. Коллектив Руслана Ротаня постарается как минимум повторить результат нашей молодежки на Евро-2006, когда подопечные тогда Алексея Михайличенко добрались до финала.

Сегодня мы предлагаем вспомнить игроков той команды, а именно их карьеры. Вам будут даны три клуба, по которым вы должны определить, какой это серебряный призер молодежного ЧЕ-2006. Команды идут не в хронологической последовательности.

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