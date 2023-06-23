Ротань: Участие Мудрика и Ваната в матче с Румынией под вопросом, но все возможно

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 2-го тура Евро-2023 против Румынии.

"У нас сейчас есть проблемы у Мудрика и Ваната. Их участие под вопросом, но все возможно. Вечером проконсультируемся с врачами и физиотерапевтами и примем решение", – сказал Ротань.

Напомним, что Мудрик и Ванат пропустили предыдущий матч с Хорватией (2:0). Поединок Румыния – Украина состоится в субботу, 24 июня, и начнется в 19.00.