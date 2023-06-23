Ротань: Участие Мудрика и Ваната в матче с Румынией под вопросом, но все возможно
Ничего толком не понятно
Фото: Оксана Васильєва
Главный тренер
"У нас сейчас есть проблемы у Мудрика и Ваната. Их участие под вопросом, но все возможно. Вечером проконсультируемся с врачами и физиотерапевтами и примем решение", – сказал Ротань.
Напомним, что Мудрик и Ванат пропустили предыдущий матч с Хорватией (2:0). Поединок Румыния – Украина состоится в субботу, 24 июня, и начнется в 19.00.
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Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
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