  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Участие Мудрика и Ваната в матче с Румынией под вопросом, но все возможно
В тренде

Ротань: Участие Мудрика и Ваната в матче с Румынией под вопросом, но все возможно

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Ничего толком не понятно

Ротань: Участие Мудрика и Ваната в матче с Румынией под вопросом, но все возможно

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 2-го тура Евро-2023 против Румынии.

"У нас сейчас есть проблемы у Мудрика и Ваната. Их участие под вопросом, но все возможно. Вечером проконсультируемся с врачами и физиотерапевтами и примем решение", – сказал Ротань.

Напомним, что Мудрик и Ванат пропустили предыдущий матч с Хорватией (2:0). Поединок Румыния – Украина состоится в субботу, 24 июня, и начнется в 19.00.

По теме
yellow-arrow
Ротань: Хорватия, Украина, Румыния – команды примерно одного уровня. В субботу будет очень тяжелый матч
yellow-arrow
Румыния U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 24.06.2023
yellow-arrow
Хорошо ли вы знаете карьеры игроков сборной Украины U-21, взявшей серебро на Евро-2006? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Михаил Мудрик Румыния U-21 Владислав Ванат
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде