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Судаков: У нас есть идея, которой мы придерживаемся

Молодежная сборная Украины
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В субботу украинская молодежка на Евро-2023 сыграет с Румынией

Судаков: У нас есть идея, которой мы придерживаемся

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча Евро-2023 (U-21) против команды Румынии, который состоится в субботу, 24 июня, в Бухаресте.

— У тебя позади три поединка за национальную сборную, выход на замену в матче с Хорватией. Каково твое функциональное состояние? Готов сыграть 90 минут?

– Конечно, я сыграл три игры по 90 минут за короткий промежуток времени. Но я присоединился к молодежной сборной, с которой прошел очень сложный и долгий этап, много эмоций и получил с этой командой. Надеюсь, что уже восстановился. Сейчас много эмоций после сыгранных матчей. Но нужно к следующим поединкам подходить с холодной головой. Я готов на сто процентов, неважно, сколько минут нужно играть – 90 или больше.

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— Игра против Румынии будет чрезвычайно сложной, учитывая поддержку команды соперников со стороны болельщиков. Какие ваши мнения на этот счет?

— На этом у Евро нет слабых команд, все сборные очень сильны. Игра против Хорватии оказалась сложной. Также будет и против Румынии, которая является хозяином турнира. Но мы прежде готовим себя, у нас есть идея, которой придерживаемся. Хотим показать свой футбол, то, на что мы способны. Мы никогда не отталкиваемся от игры соперников, а в первую очередь – от своей. Настраиваемся так на все матчи Евро.

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В статье: Украина U-21 Румыния U-21 Георгий Судаков
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Источник:
УАФ

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