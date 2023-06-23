Судаков: У нас есть идея, которой мы придерживаемся
В субботу украинская молодежка на Евро-2023 сыграет с Румынией
uaf.ua
Полузащитник
— У тебя позади три поединка за национальную сборную, выход на замену в матче с Хорватией. Каково твое функциональное состояние? Готов сыграть 90 минут?
– Конечно, я сыграл три игры по 90 минут за короткий промежуток времени. Но я присоединился к молодежной сборной, с которой прошел очень сложный и долгий этап, много эмоций и получил с этой командой. Надеюсь, что уже восстановился. Сейчас много эмоций после сыгранных матчей. Но нужно к следующим поединкам подходить с холодной головой. Я готов на сто процентов, неважно, сколько минут нужно играть – 90 или больше.
— Игра против Румынии будет чрезвычайно сложной, учитывая поддержку команды соперников со стороны болельщиков. Какие ваши мнения на этот счет?
— На этом у Евро нет слабых команд, все сборные очень сильны. Игра против Хорватии оказалась сложной. Также будет и против Румынии, которая является хозяином турнира. Но мы прежде готовим себя, у нас есть идея, которой придерживаемся. Хотим показать свой футбол, то, на что мы способны. Мы никогда не отталкиваемся от игры соперников, а в первую очередь – от своей. Настраиваемся так на все матчи Евро.
Популярное сейчас
- Румыния U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 24.06.2023
- Партизан уничтожил комплекс связи вооруженных сил РФ, подождав, пока оккупанты напьются
- Украинская ПВО отразила очередную российскую ракетную атаку. Сбиты все цели
- Ротань сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины U-21
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО