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Румыния U-21 - Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного чемпионата Европы

Молодежная сборная Украины
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Румыния U-21 - Украина U-21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.06.2023 ⋊ Евро-2023 U-21 на UA-Футбол "

Румыния U-21 - Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного чемпионата Европы

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В Румынии и Грузии продолжается молодежный чемпионат Европы 2023. Команды соревнуются на групповом этапе. На субботу, 24-е июня, запланированы поединки второго тура в группе В.

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Среди прочего сыграет и сборная Украины. Ее соперником будет один из хозяев турнира сборная Румынии. В первом туре Украина победила, а вот наш будущий соперник потерпел поражение, поэтому сейчас не имеет права на ошибку. Матч состоится в 19.00.

Смотреть матч в прямом эфире можно на региональных телеканалах Общественного. Общественное: Ужгород, Общественное: Херсон, Общественное: Житомир и т.д. Также можно смотреть в приложении на сайте Общественного в разделе "Спорт".

Трансляция матча
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Трансляція матчу Україна U21 - Хорватія U21
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Трансляция также будет доступна на YouTube-канале Общественного. Плеер появится в день матча. Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции в матче-центре UA-Футбол >>>

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