Румыния U-21 - Украина U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного чемпионата Европы

В Румынии и Грузии продолжается молодежный чемпионат Европы 2023. Команды соревнуются на групповом этапе. На субботу, 24-е июня, запланированы поединки второго тура в группе В.

Все нюансы борьбы Украины за место на ОИ-2024 в режиме Live в Telegram UA-Football

Среди прочего сыграет и сборная Украины. Ее соперником будет один из хозяев турнира сборная Румынии. В первом туре Украина победила, а вот наш будущий соперник потерпел поражение, поэтому сейчас не имеет права на ошибку. Матч состоится в 19.00.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна U21 - Хорватія U21 Смотреть трансляцию

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