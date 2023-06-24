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Мудрик и Ванат в запасе. Стартовый состав молодежки Ротаня на игру против Румынии

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Капитаном Украины U-21 будет Бондаренко

Мудрик и Ванат в запасе. Стартовый состав молодежки Ротаня на игру против Румынии

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

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В рамках 2-го тура группового этапа Евро-2023 среди команд U-21 Украина сыграет с Румынией. Начало встречи – 19:00.

Главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань определился со стартовым составом своей команды на эту игру.

Украина: Трубин, Таловеров, Батагов, Сыч, Вивчаренко – Бражко, Криськив, Бондаренко – Судаков, Кащук, Сикан.

Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Судаков, Очеретько.

Напомним, в первом туре наша сборная уверенно обыграла Хорватию – со счетом 2:0.

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В статье: Украина U-21 Румыния U-21
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