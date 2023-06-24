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Бондаренко: Немножко были опасения. Но знали, что если будем доминировать, то забьем

Молодежная сборная Украины
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Капитан молодежки о победе над румынами

Бондаренко: Немножко были опасения. Но знали, что если будем доминировать, то забьем

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал победу над Румынией в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2023 среди команд U-21.

– Очень счастлив, честно. Потому что мы вышли из группы. Теперь можно выдохнуть. Матч с Испанией будет немного более расслабленным, но это не значит, что мы будем "отбывать номер", мы хотим показать хорошую игру.

– Вы доминировали большую часть матча, имели много моментов. Не нервничали ли вы, что можете не забить?

– Да, наверное, в футболе так часто бывает, что ты играешь-играешь, не можешь забить и пропускаешь. Немножко были опасения. Но мы знали, что если будем доминировать всю игру, то к концу матча обязательно будут моменты.

– Какие ваши ожидания в индивидуальном плане?

– Прежде всего, мои ожидания (улыбается) – лучше всего выступить командно. А индивидуально, у меня есть свои цели, но я не буду их озвучивать.

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В статье: Украина U-21 Румыния U-21 Артем Бондаренко
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Источник:
Футбол 2.0

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