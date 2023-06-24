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Ротань: Наши футболисты выложились не то, что на 100%, а на все 150%

Молодежная сборная Украины
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Наставник сборной U-21 о победе над румынами

Ротань: Наши футболисты выложились не то, что на 100%, а на все 150%

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань прокомментировал победу над Румынией в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2023 среди команд U-21.

"Прежде всего, я поздравляю команду с победой. Поздравляю украинцев, спасибо ВСУ за то, что они дают нам возможность играть. Эта победа для наших защитников. И сегодня, действительно, на футбольном поле наши игроки отдались полностью за наших защитников, за наших воинов. Сегодня наши футболисты выложились не то, что на 100%, а на все 150%, чтобы одержать эту победу, и они ее заслуживают.

Реализация моментов? Очень много моментов у нас было в обоих таймах. Но нужно сказать, что у нас было не очень удачное начало матча. Мы немного волновались и нервничали, и позволили несколько раз сопернику создать моменты у наших ворот – фактически мы сами их себе привезли. Но это было из-за волнения, однозначно.

Потом собрались, у нас уже была команда, была структура. И в этих трудных условиях, в эту жару, мы заслужили, одержали победу. Спасибо еще раз нашим воинам за то, что они дают нам возможность радовать наших болельщиков!", - рассказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Румыния U-21
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Источник:
Суспільне

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.06.2023 в 21:55
Совкова брехня у 100 гр фужер 150 мл не нальешь Не реалізувати декілька моментів... то хіба витиснути з моменту всі 100% Хоча звертаючи увагу на +32..36 можна зрозуміти, що на всі СТО зіграти практично не можливо.
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