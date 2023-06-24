Бражко: Мы создали много моментов, но если реализация есть – то есть. В футболе так бывает
Эмоции Владимира после победы
Скріншот трансляції - Суспільне
Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал победу над Румынией в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2023 среди команд U-21.
– Я считаю, что Румыния за счет трибун больше создавала в начале игры. Это было ожидаемо, но мы чуть-чуть не справились. В общем, перестроились, и игра была под нашим контролем.
– Что сказал во время короткого тайм-аута Руслан Ротань?
- Больше контролировать мяч, быстрее менять фланги, потому что они не успевают. Большие зоны за спиной у них, как Кащук трижды выходил один на один - нужно было больше это делать.
– С какими установками выходили на второй тайм? Почему не смогли забить раньше?
– Ну это реализация. Мы создали много моментов, но если она есть – то есть. Мы забили на 89-й минуте, могли и раньше. Но это футбол – так бывает.
– Дальше Испания, чего ожидаете от этой команды с Большой буквы?
– Ну, Испания – это топ сборная. Но мы сразимся, будем играть в свой футбол, не отходить от нашей игры. Конечно, хотим занять первое место в группе. Ожидаем результата матча Хорватия - Испания.
Молодежная сборная под руководством Руслана Ротаня сыграет против испанцев во вторник, 27 июня.
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