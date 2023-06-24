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Бражко: Мы создали много моментов, но если реализация есть – то есть. В футболе так бывает

Молодежная сборная Украины
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Эмоции Владимира после победы

Бражко: Мы создали много моментов, но если реализация есть – то есть. В футболе так бывает

Скріншот трансляції - Суспільне

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал победу над Румынией в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2023 среди команд U-21.

– Я считаю, что Румыния за счет трибун больше создавала в начале игры. Это было ожидаемо, но мы чуть-чуть не справились. В общем, перестроились, и игра была под нашим контролем.

– Что сказал во время короткого тайм-аута Руслан Ротань?

- Больше контролировать мяч, быстрее менять фланги, потому что они не успевают. Большие зоны за спиной у них, как Кащук трижды выходил один на один - нужно было больше это делать.

– С какими установками выходили на второй тайм? Почему не смогли забить раньше?

– Ну это реализация. Мы создали много моментов, но если она есть – то есть. Мы забили на 89-й минуте, могли и раньше. Но это футбол – так бывает.

– Дальше Испания, чего ожидаете от этой команды с Большой буквы?

– Ну, Испания – это топ сборная. Но мы сразимся, будем играть в свой футбол, не отходить от нашей игры. Конечно, хотим занять первое место в группе. Ожидаем результата матча Хорватия - Испания.

Молодежная сборная под руководством Руслана Ротаня сыграет против испанцев во вторник, 27 июня.

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В статье: Украина U-21 Румыния U-21 Владимир Бражко
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Источник:
Суспільне

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