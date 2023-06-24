Ротань: Удаление - для Ваната будет хорошим уроком. Игроки выгрызали результат и для него

Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань прокомментировал красную карточку Владислава Ваната в конце поединка против Румынии в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2023 среди команд U-21.

— Как вы после матча поддержали вышедшего на замену Ваната и заработал удаление?

— Мы одержали победу всей командой, в том числе и с помощью Влада. Но я сказал ему, что он сам себя наказал. Он должен контролировать эмоции, быть профессионалом, не обращать внимания на провокации. Это молодость, мы играем турнир U-21.

Для Ваната это будет очень хороший урок. Важно, что в оставшиеся минуты наши игроки выгрызали результат и для него. Он сам себя наказал, ребятам большой респект. Я думаю, что в будущем он подобного не допустит.