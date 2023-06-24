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Ротань: Удаление - для Ваната будет хорошим уроком. Игроки выгрызали результат и для него

Молодежная сборная Украины
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Наставник сборной U-21 об удалении молодого форварда

Ротань: Удаление - для Ваната будет хорошим уроком. Игроки выгрызали результат и для него

Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань прокомментировал красную карточку Владислава Ваната в конце поединка против Румынии в рамках 2-го тура группового этапа Евро-2023 среди команд U-21.

— Как вы после матча поддержали вышедшего на замену Ваната и заработал удаление?

— Мы одержали победу всей командой, в том числе и с помощью Влада. Но я сказал ему, что он сам себя наказал. Он должен контролировать эмоции, быть профессионалом, не обращать внимания на провокации. Это молодость, мы играем турнир U-21.

Для Ваната это будет очень хороший урок. Важно, что в оставшиеся минуты наши игроки выгрызали результат и для него. Он сам себя наказал, ребятам большой респект. Я думаю, что в будущем он подобного не допустит.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Румыния U-21 Владислав Ванат
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Источник:
УАФ

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