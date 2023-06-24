Ротань: Удаление - для Ваната будет хорошим уроком. Игроки выгрызали результат и для него
Наставник сборной U-21 об удалении молодого форварда
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань прокомментировал красную карточку Владислава Ваната в конце
— Как вы после матча поддержали вышедшего на замену Ваната и заработал удаление?
— Мы одержали победу всей командой, в том числе и с помощью Влада. Но я сказал ему, что он сам себя наказал. Он должен контролировать эмоции, быть профессионалом, не обращать внимания на провокации. Это молодость, мы играем турнир U-21.
Для Ваната это будет очень хороший урок. Важно, что в оставшиеся минуты наши игроки выгрызали результат и для него. Он сам себя наказал, ребятам большой респект. Я думаю, что в будущем он подобного не допустит.
Популярное сейчас
- Румыния U-21 – Украина U-21 0:1. Максимально приближаемся к четвертьфиналу
- Румыния U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро
- Армия РФ начала оперативно-боевые мероприятия против ЧВК Вагнера. Очевидцы сообщают о боях в Воронежской области
- Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО