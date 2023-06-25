Тренер Румынии U-21: Нам удалось продержаться большую часть матча
Румыны расстроены из-за поражения от Украины
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Главный тренер сборной Румынии U-21 Эмил Сэндой прокомментировал
"Нам удалось продержаться большую часть матча, но мы пропустим гол на последних минутах. Это действительно тяжело и досадно.
Мне было жалко моих игроков, когда я увидел их разочарованными после финального свистка. Они действительно верили в свои шансы", – рассказал наставник румынов.
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Источник:UEFA
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