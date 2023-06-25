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Тренер Румынии U-21: Нам удалось продержаться большую часть матча

Молодежная сборная Украины
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Румыны расстроены из-за поражения от Украины

Тренер Румынии U-21: Нам удалось продержаться большую часть матча

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Главный тренер сборной Румынии U-21 Эмил Сэндой прокомментировал поражение от молодежной сборной Украины в рамках 2-го тура Евро-2023 среди команд U-21.

"Нам удалось продержаться большую часть матча, но мы пропустим гол на последних минутах. Это действительно тяжело и досадно.

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Мне было жалко моих игроков, когда я увидел их разочарованными после финального свистка. Они действительно верили в свои шансы", – рассказал наставник румынов.

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В статье: Украина U-21 Румыния U-21
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Источник:
UEFA

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