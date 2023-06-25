Артем Бондаренко - лучший игрок матча Румыния U-21 - Украина U-21
По версии УЕФА
Фото: uaf.com
Артем Бондаренко признан лучшим игроком матча Румыния U-21 - Украина U-21 по версии УЕФА. "Желто-синие"
Полузащитник отыграл 86 минут, после чего был заменен. За это время он отдал две ключевые передачи, один раз ударил в створ ворот и сделал 124 касания мяча по данным портала Sofascore. Точность его передач составила 93%. Статистический сайт оценил его игру в 7.33 балла.
Кстати, портал признал лучшим игроком матча Георгия Судакова с оценкой в 8.2.
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Источник:uefa.com
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