Сабо - о матче с Румынией: Непростая игра.Тем приятнее, что преимущество было на нашей стороне

Футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился своими впечатлениями от победы молодежной сборной Украины над Румынией (1:0) во втором туре групповой стадии ЧЕ-2023:

"Непростая игра, тем приятнее, что преимущество было на стороне нашей сборной, которая превзошла соперника по созданным моментам и победила. Отмечу желание демонстрировать командный футбол, правда в этот раз были невынужденные ошибки в передачах. Сборная вторую игру провела "на ноль", значит защитная линия свою работу выполняет также хорошо. Хочу пожелать улучшить реализацию, все-таки турнир серьезный и другие соперники могут не позволить создавать такое количество моментов.

Не сомневался в том, что Испания обыграет Хорватию и также решит задачу выхода из группы. Теперь в последнем туре решится судьба первого места. У испанцев техничная команда, хорошо поставлена работа с мячом, они агрессивно действуют в отборе. В целом игра заточена на скоростные атаки - это требование современного футбола. Игра в последнем туре будет принципиальной, хочу поздравить Руслана Ротаня и его тренерский штаб с решением промежуточной задачи и пожелать удачи в дальнейших поединках", - сказал Йожеф Йожефович.