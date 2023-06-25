Сабо - о матче с Румынией: Непростая игра.Тем приятнее, что преимущество было на нашей стороне
Экс-тренер поделился своими впечатлениями
Фото: dynamo.kiev.ua
Футбольный эксперт Йожеф Сабо поделился своими впечатлениями от победы молодежной сборной Украины над Румынией (1:0) во втором туре групповой стадии ЧЕ-2023:
"Непростая игра, тем приятнее, что преимущество было на стороне нашей сборной, которая превзошла соперника по созданным моментам и победила. Отмечу желание демонстрировать командный футбол, правда в этот раз были невынужденные ошибки в передачах. Сборная вторую игру провела "на ноль", значит защитная линия свою работу выполняет также хорошо. Хочу пожелать улучшить реализацию, все-таки турнир серьезный и другие соперники могут не позволить создавать такое количество моментов.
Не сомневался в том, что Испания обыграет Хорватию и также решит задачу выхода из группы. Теперь в последнем туре решится судьба первого места. У испанцев техничная команда, хорошо поставлена работа с мячом, они агрессивно действуют в отборе. В целом игра заточена на скоростные атаки - это требование современного футбола. Игра в последнем туре будет принципиальной, хочу поздравить Руслана Ротаня и его тренерский штаб с решением промежуточной задачи и пожелать удачи в дальнейших поединках", - сказал Йожеф Йожефович.
Популярное сейчас
- Победа не без проблем. Румыния U-21 - Украина U-21 0:1. Обзор матча и видео гола
- Румыния U-21 – Украина U-21 0:1. Максимально приближаемся к четвертьфиналу
- На последних минутах. И гол и красная карточка. Румыния U-21 - Украина U-21 0:1
- Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Новости по теме
- 21:16 Украинские Сабо - о совмещении Ротаня: Это стыд, потому что мы не Люксембург или Андорра
- 22:27 Украинские Сабо: В Украине Петраков говорил совершенно другие вещи, а в итоге пошел работать к союзникам России
- 11:09 Украинские Сабо - о вызове Петраковым в сборную Армении игроков из РФ: Настоящий украинец этого не сделал бы