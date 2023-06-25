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На молодежный ЧЕ-2023 поехали 22 представителя УАФ. Среди них - сын Михайличенко в качестве переводчика

Молодежная сборная Украины
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Общая делегация составляет более полусотни человек

На молодежный ЧЕ-2023 поехали 22 представителя УАФ. Среди них - сын Михайличенко в качестве переводчика

УАФ

Новина українською

Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало новый приказ об участии национальной сборной U-21 на Чемпионате Европы-2023 и выезде за границу, датированном 31 мая.

В списке находится 51 человек. В перечень входят 23 футболиста, шесть тренеров и 22 работника персонала УАФ.

Это вторая версия заявки, а в начальной были другие цифры: 25 игроков, 10 тренеров и 15 представителей Украинской ассоциации футбола.

С полным списком работников УАФ можно ознакомиться здесь:

На молодежный ЧЕ-2023 поехали 22 представителя УАФ. Среди них - сын Михайличенко в качестве переводчика - изображение 1

Отметим, что в перечень вошел, вероятно, сын вице-президента УАФ Алексея Михайличенко. Он является тезкой отца – также Алексей Михайличенко. Как говорится в отчете, сын будет выполнять роль переводчика.

Напомним, что сборная Украины U-21 победила в двух стартовых турах молодежного ЧЕ-2023 и вышла в 1/4 финала. Континентальное первенство началось 19 июня и продлится до 8 июля.

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В статье: Украина U-21 УАФ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
25.06.2023 в 09:34
Авжеж на тренувальні збори збірних грошей не вистачає, а от на туристичні подорожі своїх людей та заставу за па... Є Не здивуюсь, що хтось там і залишиться... СКОТИНЯКИ!
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