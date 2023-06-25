На молодежный ЧЕ-2023 поехали 22 представителя УАФ. Среди них - сын Михайличенко в качестве переводчика

Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало новый приказ об участии национальной сборной U-21 на Чемпионате Европы-2023 и выезде за границу, датированном 31 мая.

В списке находится 51 человек. В перечень входят 23 футболиста, шесть тренеров и 22 работника персонала УАФ.

Это вторая версия заявки, а в начальной были другие цифры: 25 игроков, 10 тренеров и 15 представителей Украинской ассоциации футбола.

С полным списком работников УАФ можно ознакомиться здесь:

Отметим, что в перечень вошел, вероятно, сын вице-президента УАФ Алексея Михайличенко. Он является тезкой отца – также Алексей Михайличенко. Как говорится в отчете, сын будет выполнять роль переводчика.

Напомним, что сборная Украины U-21 победила в двух стартовых турах молодежного ЧЕ-2023 и вышла в 1/4 финала. Континентальное первенство началось 19 июня и продлится до 8 июля.