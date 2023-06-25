Ротань – о запрете участия Трубина и Судакова в двух матчах за 48 часов: Вопрос исчерпан

Румынская пресса перед матчем своей сборной против Украины U-21 на молодежном Евро-2023 подняла вопрос об участии Анатолия Трубина и Георгия Судакова в двух матчах подряд в течение 48 часов.

19 июня они сыграли в поединке за первую команду “сине-желтых” против Мальты, а 21 июня уже приняли участие во встрече молодежного ЧЕ-2023 с Хорватией U-21. Румын интересовало, правомерно ли такое решение.

Журналисты спросили главного тренера украинской молодежки Руслана Ротаня по поводу этого инцидента и до матча второго тура против Румынии U-21 и после. Во втором случае он ответил в похожем стиле, что и до того и расставил все точки над "ё":

"Я уже отвечал на этот вопрос вчера на пресс-конференции. У нас есть документы, которые мы выслали в УЕФА. Нам дали четкие рекомендации: мы должны разбираться с клубами, которые должны позволить этим футболистам играть в этом поединке. Поэтому проблем не было, вопрос исчерпан”, - сказал Ротань.

Отметим, что Трубин сыграл в двух матчах подряд в течение 48 часов по 90 минут. Судаков вышел в старте против Мальты за первую сборную, а в поединке с хорватами появился в конце встречи.