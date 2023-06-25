"Очень качественная игра": Ребров поздравил Ротаня с выходом молодежки в 1/4 финала Евро-2023
"Сине-желтые" пробились в следующий раунд
УАФ/Павло Кубанов
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров выразил поддержку своему коллеге из молодежки "сине-желтых" Руслану Ротаню в связи с выходом в раунд плей-офф ЧЕ-2023:
“Поздравляю Руслана Петровича, весь тренерский штаб и игроков молодежной сборной с сегодняшней победой и выходом в 1/4 финала Евро! Очень качественная игра и шесть очков, которые, я надеюсь, будут только началом успешного турнира для вас. Так держать, ребята!”, – написал Ребров в своем Instagram.
После двух побед сборной Украины U-21 ожидает завершающий матч на групповом этапе Евро-2023. “Сине-желтые” сыграют против сверстников из Испании. Поединок запланирован на 27 июня.
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