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"Очень качественная игра": Ребров поздравил Ротаня с выходом молодежки в 1/4 финала Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(3 голосов)

"Сине-желтые" пробились в следующий раунд

"Очень качественная игра": Ребров поздравил Ротаня с выходом молодежки в 1/4 финала Евро-2023

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров выразил поддержку своему коллеге из молодежки "сине-желтых" Руслану Ротаню в связи с выходом в раунд плей-офф ЧЕ-2023:

“Поздравляю Руслана Петровича, весь тренерский штаб и игроков молодежной сборной с сегодняшней победой и выходом в 1/4 финала Евро! Очень качественная игра и шесть очков, которые, я надеюсь, будут только началом успешного турнира для вас. Так держать, ребята!”, – написал Ребров в своем Instagram.

После двух побед сборной Украины U-21 ожидает завершающий матч на групповом этапе Евро-2023. “Сине-желтые” сыграют против сверстников из Испании. Поединок запланирован на 27 июня.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Сергей Ребров
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