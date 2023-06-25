Человек Реброва. Стало известно, кто может заменить Ротаня во главе молодежки после ЧЕ-2023
С Сергеем Станиславовичем он работал очень долго и работает и сейчас
Фото: ФК Динамо
В тренерском штабе молодежной сборной Украины произойдут перемены. Об этом сообщает журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Руслан Ротань может покинуть команду по завершении Евро-2023. На его место уже есть замена.
“По моей информации, главным кандидатом является Унай Мельгос. Это человек из окружения Реброва, который будет работать с ним в идеологическом тандеме”, – сказал Спиваковский.
Отметим, что Мельгоса в настоящее время входит в тренерский штаб Сергея Реброва в национальной команде Украины. Ранее испанец работал вместе с украинцем в “Ференцвароше” и “Аль-Айне”.
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