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Человек Реброва. Стало известно, кто может заменить Ротаня во главе молодежки после ЧЕ-2023

Молодежная сборная Украины
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С Сергеем Станиславовичем он работал очень долго и работает и сейчас

Человек Реброва. Стало известно, кто может заменить Ротаня во главе молодежки после ЧЕ-2023

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В тренерском штабе молодежной сборной Украины произойдут перемены. Об этом сообщает журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Руслан Ротань может покинуть команду по завершении Евро-2023. На его место уже есть замена.

“По моей информации, главным кандидатом является Унай Мельгос. Это человек из окружения Реброва, который будет работать с ним в идеологическом тандеме”, – сказал Спиваковский.

Отметим, что Мельгоса в настоящее время входит в тренерский штаб Сергея Реброва в национальной команде Украины. Ранее испанец работал вместе с украинцем в “Ференцвароше” и “Аль-Айне”.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Сергей Ребров Унаи Мельгоса
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