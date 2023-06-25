Защитник молодежной сборной Украины заинтересовал клубы Бундеслиги

Центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров заинтересовал клубы немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает портал Sport.ua.

В частности, 22-летний центрбек австрийского ЛАСКа привлек внимание "Айнтрахта" и "Вердера". По информации источника, скауты этих клубов ведут наблюдение за игрой украинца на Евро-2023 среди команд U-21.

Отмечается, что немецкие клубы рассматривают аренду с правом выкупа.

Права на Максима принадлежат "Славии" из Праги, контракт рассчитан до конца сезона 2025/26. Первую половину прошедшей кампании Таловеров провел на правах аренды в "Словане" (Либерец), а вторую часть - в ЛАСКе.