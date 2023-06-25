Защитник молодежной сборной Украины заинтересовал клубы Бундеслиги
Таловеров демонстрирует уверенную игру на Евро-2023
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров заинтересовал клубы немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает портал Sport.ua.
В частности, 22-летний центрбек австрийского ЛАСКа привлек внимание "Айнтрахта" и "Вердера". По информации источника, скауты этих клубов ведут наблюдение за игрой украинца на Евро-2023 среди команд U-21.
Отмечается, что немецкие клубы рассматривают аренду с правом выкупа.
Права на Максима принадлежат "Славии" из Праги, контракт рассчитан до конца сезона 2025/26. Первую половину прошедшей кампании Таловеров провел на правах аренды в "Словане" (Либерец), а вторую часть - в ЛАСКе.
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