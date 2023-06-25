  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Защитник молодежной сборной Украины заинтересовал клубы Бундеслиги
В тренде

Защитник молодежной сборной Украины заинтересовал клубы Бундеслиги

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Таловеров демонстрирует уверенную игру на Евро-2023

Защитник молодежной сборной Украины заинтересовал клубы Бундеслиги

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров заинтересовал клубы немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает портал Sport.ua.

В частности, 22-летний центрбек австрийского ЛАСКа привлек внимание "Айнтрахта" и "Вердера". По информации источника, скауты этих клубов ведут наблюдение за игрой украинца на Евро-2023 среди команд U-21.

Отмечается, что немецкие клубы рассматривают аренду с правом выкупа.

Права на Максима принадлежат "Славии" из Праги, контракт рассчитан до конца сезона 2025/26. Первую половину прошедшей кампании Таловеров провел на правах аренды в "Словане" (Либерец), а вторую часть - в ЛАСКе.

По теме
yellow-arrow
Удача сопутствует смелым. Акценты зрителя на игре молодежных сборных Украины и Румынии
yellow-arrow
Молодежка справляется без Мудрика, дурость Ваната, Кащук усилит Шахтер. ВИДЕО
yellow-arrow
Человек Реброва. Стало известно, кто может заменить Ротаня во главе молодежки после ЧЕ-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 ЛАСК Максим Таловеров
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.06.2023 в 16:51
Так, Таловеров показав себе класним захисником. Він і особливо Ванат, на якого радо накинулись шахтарівські посіпаки - зірки цієї збірної. Він віддає себе повністю грі, заведений, тому на цьому тлі трапився той прикрий казус, який став наслідком провокації румуна, на яку повівся не тільки Ванат, а й суддя.
Ответить
+1
0
Скачков Леонід (Рівне)
25.06.2023 в 17:37
Класний пацанчик!Дивно,що Баварія на нього око не положила!? Хотілось би дуже,може через те,що із всіх імпортних,я симпатизую і поважаю лише одну Баварію.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде