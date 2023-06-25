Удача сопутствует смелым. Акценты зрителя на игре молодежных сборных Украины и Румынии

Вот это уже действительно был, во-первых, тот футбол, ради которого многие из нас смотрят "молодежку" - как брызги шампанского вместо дозированной микстуры; а во-вторых, тот футбол, который может привлечь зрителя на сторону команды Ротаня. Если, конечно, зритель не тенденциозен и не безнадежно заражен прагматизмом.

Зрелища было вдоволь, особенно до перерыва. После часа игры наступило относительное затишье длиной в полтайма, но завершилось дело яркой, а главное результативной концовкой. Согласитесь было бы нелепым парадоксом, если бы матч с десятком голевых моментов увенчался безразличными нулями на табло.

А так 89-я минута принесла успех тем, кто его больше заслуживал смелой атакующей игрой. Как и ожидалось, тон в поединке поначалу задали румыны, которых гнали вперед турнирное положение и поддержка стадиона. Но вскоре Украина выровняла ситуацию, а после перерыва преимущество было уже на ее стороне.

Не стоит преувеличивать, как это делал сверхпатриотичный комментатор: наше превосходство было не настолько очевидным, а разница в шансах на взятие ворот не столь велика. Я бы сказал, что идеальный счет этого поединка измерялся бы в цифрах 2:1 в нашу пользу. Ибо в целом мы имели шесть стоящих моментов против четырех у соперника.

И да, нам действительно сопутствовала удача. Если удаление Ваната за неадекватное поведение под занавес матча было для датского рефери единственно возможным решением, то намеренный удар локтем Сикана еще в первом тайме без ВАРа он попросту не увидел. По мнению коллеги Юстаса, тоже можно было удалять.

Продолжая судейскую тему, на 18-й минуте вполне мог быть пенальти в наши ворота за фол Трубина на Марковиче. Юстас: "50 на 50. Мог и поставить, попадание в ногу было, нападающий сыграл в мяч". Спойлер: до или после этого удара по мячу – решающего значения не имеет.

Тогда как у нас сразу после этого шанса на "точку" не было, невзирая на фанатский субъективизм комментатора: "Там где вроде сзади по ноге – ничего, за такие касания не ставят сейчас". Вне зависимости от нашего с вами мнения и желания.

И с автоголом Дикана нам действительно подфартило, хоть все предпосылки для него и создал мой земляк Брагару. Впрочем, стоит вспомнить, что мы могли повести в счете еще на 56-й минуте, когда Сикан выстрелил практически в упор, то есть, в перекладину.

Но все это не отменяет итоговой справедливости результата. Еще одно подтверждение этому – самой заметной фигурой матча был кипер Румынии Тырновану, шесть раз вступавший в игру в опасных для ворот ситуациях и трижды по-настоящему спасавший от гола.

У украинцев мне запомнился примерно в равной степени атакующий квартет в лице Кащука, Бондаренко, Крыськива и Судакова. У румын впереди более других выделялись Маркович и Мунтяну (правда, последний – лишь в первые полтайма).

Повторюсь, главное впечатление: более достойный победы был вознагражден Фортуной за то, что регулярно искал счастья у чужих ворот. Такой футбол нам нужен. Конечно, этому способствовало и то, что в такой же футбол изначально вынужден был играть соперник. Но это, вы помните, проблемы индейцев.

Сожалею, что не смогу передать здесь сполна свои зрительские ощущения от игры. Наверное, тем, кто ее не видел, лучше бы посмотреть полностью: на мой взгляд, она того заслуживает. Чего стоил только несостоявшийся хет-трик Кащука…

Итак, Украина уже в плей-офф Евро. Таким образом, команда Ротаня показала второй результат в истории для нас в этих соревнованиях. Лучшим было только "серебро" при Михайличенко.

Лично для меня любопытно и то, как мы будем смотреться в мало что решающей встрече с испанцами. Невзирая на составы и уровень мотивации команд. И, между прочим, это достаточно коварное испытание для тренера и его подопечных – почти товарищеский матч накануне игр на выбывание. Может выбить из колеи.

Прецеденты случались. Так что не расслабляемся и наблюдаем за Ротанем и его командой на новом уровне – когда положение обязывает. И констатируем: пока придраться особо не к чему. Хотя, вы ж понимаете, было бы желание… У меня его нет, спасибо ребятам за футбол.