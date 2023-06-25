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Вивчаренко: Удаление Ваната? Главное - сборная выиграла

Молодежная сборная Украины
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Константин прокомментировал победу над румынами

Вивчаренко: Удаление Ваната? Главное - сборная выиграла

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко на следующий день после победы над Румынией поделился мыслями.

"Конечно, у нас мало времени на восстановление. Но и мы, и тренерский штаб делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановиться. Два дня – это, конечно, мало.

У нас еще впереди теория вечером, поэтому тренерский штаб укажет нам наши ошибки и будем двигаться дальше. Наш самый большой минус в матче с Румынией? Первые десять минут. Это было волнение, ведь нам была очень важна эта победа. Но уже потом мы собрались и контролировали всю игру.

Удаление Ваната? Главное – сборная выиграла. Он извинился перед командой. С каждым может случиться такая ситуация, поэтому нет никаких проблем. Честно говоря, я даже не видел этот момент. Просто увидел, как их игрок лежит на поле. Думаю, там ничего такого серьезного не было – больше игра на публику.

И как итог, Константин высказался о предстоящем поединке против испанцев.

"Думаю, на эту команду и не надо настраиваться – ее имя говорит само за себя. Конечно, нам тоже нужно выходить и играть на победу. Мы очень хотим занять первое место и будем выходить на поле и делать все возможное", - рассказал Вивчаренко.

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В статье: Украина U-21 Константин Вивчаренко
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Источник:
Суспільне Спорт

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