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Таловеров об интересе немецких клубов: Для меня сейчас есть только одна команда - это сборная Украины

Молодежная сборная Украины
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Максим сейчас сконцентрирован на выступлениях за молодежку

Таловеров об интересе немецких клубов: Для меня сейчас есть только одна команда - это сборная Украины

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Славии" и молодежной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов немецкой Бундеслиги.

"Продолжается молодежный чемпионат Европы, для меня есть только одна команда, о которой я сейчас думаю – это сборная Украины", - заявил Таловеров.

В частности, сегодня сообщалось, что 22-летний Максим Таловеров привлек внимание "Айнтрахта" и "Вердера".

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В статье: Украина U-21 Максим Таловеров
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Источник:
Legioners.ua

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