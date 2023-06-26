Таловеров об интересе немецких клубов: Для меня сейчас есть только одна команда - это сборная Украины

Защитник "Славии" и молодежной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов немецкой Бундеслиги.

"Продолжается молодежный чемпионат Европы, для меня есть только одна команда, о которой я сейчас думаю – это сборная Украины", - заявил Таловеров.