Таловеров об интересе немецких клубов: Для меня сейчас есть только одна команда - это сборная Украины
Максим сейчас сконцентрирован на выступлениях за молодежку
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Защитник "Славии" и молодежной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны клубов немецкой Бундеслиги.
"Продолжается молодежный чемпионат Европы, для меня есть только одна команда, о которой я сейчас думаю – это сборная Украины", - заявил Таловеров.
В частности, сегодня сообщалось, что 22-летний Максим Таловеров
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Источник:Legioners.ua
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