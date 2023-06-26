УЕФА назвала пас Крыськива скиллом дня на молодежном Евро - ВИДЕО
В стиле Зидана
фото - УАФ
Пресс-служба УЕФА раздавая ежедневные награды участникам молодежного чемпионата Европы отметила игрока сборной Украины Дмитрия Крыськива.
В игре с Румынией он едва не стал автором результативной передачи. Бондаренко отдал проникающий пас, а Крыськив элегантным касанием вывел Кащука на свидание с голкипером соперников. Алексей тоже красиво подсекал мяч, но не попал в рамку.
В конце концов Украина все равно победила 1:0 и вышла в четвертьфинал Евро.
????????#U21Skills | @HisenseSports | #U21EURO pic.twitter.com/w1Xj4VBDEg— #U21EURO (@UEFAUnder21) June 24, 2023
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