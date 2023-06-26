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УЕФА назвала пас Крыськива скиллом дня на молодежном Евро - ВИДЕО

Молодежная сборная Украины
(3 голосов)

В стиле Зидана

УЕФА назвала пас Крыськива скиллом дня на молодежном Евро - ВИДЕО

фото - УАФ

Новина українською

Пресс-служба УЕФА раздавая ежедневные награды участникам молодежного чемпионата Европы отметила игрока сборной Украины Дмитрия Крыськива.

В игре с Румынией он едва не стал автором результативной передачи. Бондаренко отдал проникающий пас, а Крыськив элегантным касанием вывел Кащука на свидание с голкипером соперников. Алексей тоже красиво подсекал мяч, но не попал в рамку.

В конце концов Украина все равно победила 1:0 и вышла в четвертьфинал Евро.

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В статье: Дмитрий Крыськив молодежный Евро-2023
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