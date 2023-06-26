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Cразу трое украинцев попали в сборную тура молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Портал SofaScore определил 11-ку лучших

Cразу трое украинцев попали в сборную тура молодежного Евро-2023

Фото: УАФ

Новина українською

Статистический портал SofaScore представил символическую сборную 2-го тура молодежного чемпионата Европы U-21. В 11-ку лучших попали сразу трое украинцев - Георгий Судаков, Владимир Бражко и Алексей Сыч.

Во втором туре сине-желтые благодаря автоголу переиграли своих сверстников из Румынии U-21 (1:0). Судаков и Сыч провели на поле 90 минут, Бражко - 85.

Полный состав выглядит следующим образом:

Кристофер Классон (Норвегия), Максим де Кейпер (Бельгия), Кастелло Лукеба (Франция), Мартин Витик (Чехия), Алексей Сыч, Владимир Бражко и Георгий Судаков (Украина), Анджело Штиллер (Германия), Райан Гравенберх (Нидерланды), Родри Санчес (Испания), Зеки Амдуни (Швейцария).

Подопечные Руслана Ротаня занимают 2-е место в группе В, имея равное количество очков с Испанией - 6. Во вторник, 27 июня, сине-желтые и фурия роха встретятся между собой, чтобы разыграть 1-е и 2-е места в квартете.

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В статье: Украина U-21 Георгий Судаков Алексей Сыч Владимир Бражко молодежный Евро-2023
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Источник:
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