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Румыния обратилась в ФИФА о возможном нарушении Украиной регламента из-за Трубина и Судакова

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Все из-за якобы малого временного отрезка между матчами национальной и молодежной сборных

Румыния обратилась в ФИФА о возможном нарушении Украиной регламента из-за Трубина и Судакова

uaf.ua

Новина українською

Федерация футбола Румынии (FRF) считает, что молодежная сборная Украины на Евро-2023 нарушили правила ФИФА, выпустив на стартовый матч против Хорватии (2:0) голкипера Анатолия Трубина и хавбека Георгия Судакова, которые были заиграны за национальную сборную в поединке отбора Евро-2024 против Мальты (1:0).

Согласно регламенту ФИФА игрок сборной U-21 может принять участие в игре только после того, как с момента его последнего появления в составе первой национальной команды пройдет 48 часов. Между матчами прошло ровно двое суток.

Отмечается, что федерация футбола Румынии обратилась в ФИФА за комментарием по этому вопросу.

Интересно, что на одной из пресс-конференций главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань отмечал, что об этом вопросе УАФ общалась с УЕФА, и участие Судакова и Трубина якобы не нарушает никаких правил.

Также отметим, что Румыния, проиграв два первых матча в группе (Испании 0:5 и Украине 0:1), потеряла шансы на выход из группы молодежного Евро-2023.

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В статье: Украина U-21 Румыния U-21 Георгий Судаков Анатолий Трубин
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Источник:
playsport

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Комментарии (1)
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Plagin (Prad)
26.06.2023 в 17:31
Циганські мразі. Не сподобався їм автогол п'яточкою.
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