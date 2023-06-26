Румыния обратилась в ФИФА о возможном нарушении Украиной регламента из-за Трубина и Судакова

Федерация футбола Румынии (FRF) считает, что молодежная сборная Украины на Евро-2023 нарушили правила ФИФА, выпустив на стартовый матч против Хорватии (2:0) голкипера Анатолия Трубина и хавбека Георгия Судакова, которые были заиграны за национальную сборную в поединке отбора Евро-2024 против Мальты (1:0).

Согласно регламенту ФИФА игрок сборной U-21 может принять участие в игре только после того, как с момента его последнего появления в составе первой национальной команды пройдет 48 часов. Между матчами прошло ровно двое суток.

Отмечается, что федерация футбола Румынии обратилась в ФИФА за комментарием по этому вопросу.

Интересно, что на одной из пресс-конференций главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань отмечал, что об этом вопросе УАФ общалась с УЕФА, и участие Судакова и Трубина якобы не нарушает никаких правил.

Также отметим, что Румыния, проиграв два первых матча в группе (Испании 0:5 и Украине 0:1), потеряла шансы на выход из группы молодежного Евро-2023.