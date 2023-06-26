Румыния обратилась в ФИФА о возможном нарушении Украиной регламента из-за Трубина и Судакова
Все из-за якобы малого временного отрезка между матчами национальной и молодежной сборных
uaf.ua
Федерация футбола Румынии (FRF) считает, что
Согласно регламенту ФИФА игрок сборной U-21 может принять участие в игре только после того, как с момента его последнего появления в составе первой национальной команды пройдет 48 часов. Между матчами прошло ровно двое суток.
Отмечается, что федерация футбола Румынии обратилась в ФИФА за комментарием по этому вопросу.
Интересно, что на одной из пресс-конференций главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань отмечал, что об этом вопросе УАФ общалась с УЕФА, и участие Судакова и Трубина якобы не нарушает никаких правил.
Также отметим, что Румыния, проиграв два первых матча в группе (Испании 0:5 и Украине 0:1), потеряла шансы на выход из группы молодежного Евро-2023.
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