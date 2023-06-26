Ротань: Испания? Нет идеальных команд - у таких команд также есть слабые стороны

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань пообщался с представителями СМИ перед поединком Евро-2023 (U-21) против команды Испании, который состоится 27 июня в Бухаресте (начало - в 21.45 по киевскому времени).

— Есть ли у сборной Украины кадровые проблемы перед завтрашним матчем?

— Сейчас врачи работают с Мудриком. Есть небольшие повреждения после поединков у Сыча и Таловерова, но, думаю, они не помешают им сыграть с Испанией.

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- Учитывая предыдущие игры Испании на турнире, какого начала поединка вы ожидаете? С чего нужно начинать?

— Завтрашний матч будет немного другим. Две команды решили вопрос с выходом в четвертьфинал. Испанцы и мы произведем небольшую ротацию. Чего ждать? Мы хорошо знаем друг друга. Испанцы играют в структурный и агрессивный футбол, в третьей зоне отлично контролируют мяч — мы это прекрасно понимаем. Они имеют в своем составе хороших исполнителей. Еще после жеребьевки я говорил, что Испания – фаворит нашей группы, это сильная команда с сильными игроками. Думаю, завтрашний матч будет для нас изнурительным в физическом плане. Мы должны понимать, что испанцы будут больше контролировать мяч. Но мы к этому готовимся, мы не должны отходить от своей структуры, а должны навязать сопернику свою игру из-за более жестких действий в центре поля, контроля мяча. Также немаловажную роль будут играть адаптация к жаре и характеру команды.

— Расскажите о психологической подготовке ко встрече с Испанией, ведь наша команда будет играть с позиции андердога.

— Мы должны понимать, что поединок с Испанией решающий для распределения мест в группе. Для обеих команд он важен. С другой стороны, нет психологического давления на выход в четвертьфинал. Это очень хороший способ проявить свои качества, быть профессионалом для каждого игрока, выходить на матч не просто потому, что нужно сыграть. С такими командами мы должны мечтать. Если каждый раз будут такие матчи как с Испанией, то это будет повышать уровень как команды в целом, так и отдельных игроков. Мы должны быть настроены психологически и физически. Завтра на нас не будет давить результат, нужно показывать нашу игру с очень сильным соперником. Следует играть не на результат, а для болельщика.

— Вы сказали, что у обеих сборных возможны изменения на завтрашний матч. Победитель нашей группы будет играть четвертьфинал в Бухаресте, а обладатель второго места – в Клуж-Напоке. Может ли быть победа в этом поединке бонусом в плане дальнейшей подготовки?

– Да, победа в завтрашнем матче является бонусом – не нужно будет делать лишние переезды. Пожалуй, обеим командам выгоднее играть в Бухаресте. Но сейчас не нужно выбирать соперника, который, возможно, нам достанется. У нас в любом случае будет оппонент, к которому нужно относиться максимально серьезно. Не нужно размышлять, как будет лучше. После матча мы займем свое место в группе, а затем следует максимально сконцентрированными в физическом и ментальном плане подойти к четвертьфиналу. Независимо от того, где эта игра состоится, для нас главным будет пройти дальше.

— Есть ли у сборной Испании какие-нибудь слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться?

– Нет идеальных команд. Есть исполнители, есть требования главного тренера сборной Испании. У таких команд, имеющих отличных футболистов, также есть слабые стороны. Мы их хорошо знаем, и я хочу, чтобы мы использовали их завтра.

- Сборная Украины забила в обоих матчах группового этапа. Как собираетесь поддерживать эту тенденцию?

— Забивать — главная задача любой команды. Прежде футболист должен думать над тем, как забить мяч сопернику. Мы над этим работаем каждый день, есть свой автоматизм, как и у сборной Испании. Каждый раз стремимся улучшаться. Очень хочется, чтобы с такими командами как Испания работали наши задумки. Для меня это будет хорошим подарком – увидеть в поединках с такими соперниками то, над чем мы работали все эти годы с самого начала.