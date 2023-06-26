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Трубин: Я очень люблю играть в футбол, поэтому плотный игровой график - это удовольствие

Молодежная сборная Украины
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Во вторник украинская молодежка сыграет с Испанией

Трубин: Я очень люблю играть в футбол, поэтому плотный игровой график - это удовольствие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер молодежной сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от матча Евро-2023 (U-21) против Испании, который состоится 27 июня в Бухаресте (начало - в 21.45 по киевскому времени).

— Вы отыграли три матча за национальную сборную и два — за молодежную. Как вы успеваете восстанавливаться? Есть ли определенная усталость из-за такого графика?

— Я очень люблю играть в футбол, поэтому мне это удовольствие. Чем больше игр — тем лучше для меня. Конечно, нужно восстанавливаться. Есть наши массажисты, разные витамины, а самое простое — сон, правильное питание. Нет никаких проблем с этим. Я готов сыграть еще столько же матчей, чтобы побеждать и дальше выступать за сборную.

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- Сборная Украины уже вышла в четвертьфинал. Чувствуете определенную расслабленность или остаетесь сфокусированными?

— Когда играешь против такой сборной, как Испания, не думаю, что может быть какая-нибудь расслабленность. Конечно, нет такого психологического давления, но мы все хотим играть в свой футбол. В противостоянии с топовой сборной как раз и будет виден результат нашей работы, то, из чего мы слеплены. Это будет хорошая возможность проявить себя. Будет очень интересный поединок, мы настроены по максимуму.

– Вам приходилось играть с испанскими командами в Лиге чемпионов. Другие игроки украинской сборной также имели подобный опыт. Может ли это вам как-нибудь помочь?

— Я считаю, что матчи против "Реала" в Лиге чемпионов вообще помогают твоему карьерному росту. Играть против лучших команд в мире – мечта каждого. Эти поединки, конечно, помогут, но они не являются фактором победы. Нужно, чтобы все максимально настраивались и были как одно целое.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Анатолий Трубин
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Источник:
УАФ

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