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Испания U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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Где покажут в прямом эфире матч молодежного чемпионата Европы Испания U-21 – Украина U-21, 27 июня 2023

Испания U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро-2023

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины вышла в четвертьфинал молодежного Евро. Но вопрос – с какого места – остается открытым. От того, какими финишируют подопечные Ротаня, зависит, кто станет соперником в плей-офф. Если, например, вторыми, то велика вероятность, что придется играть с Францией, которая по именам выглядит мощнейшей на турнире.

Но просто сказать, непросто сделать. Чтобы выиграть группу нужно победить всегда мощную сборную Испании. В прошлый раз, когда сине-желтые встречались с Фурией Роха на молодежном Евро, они проиграли 0:3 (в 2011-м). Удастся ли взять своеобразный реванш?

Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится во вторник, 27 июня. Начало игры в 21:45. В Украине трансляция поединка доступна на региональных телеканалах Суспільного телевидения (Суспільне.Киев, Суспільне .Винница, Суспільне.Луцк, Суспільне.Одесса, Суспільне.Харьков и т.д.).

Региональные каналы Суспільного доступны в Т2, а также на различных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.tv и т.д.).

Если у вас не будет возможности просмотреть матч молодежных сборных в прямом эфире, за ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Испания – Украина онлайн >>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Чехия – ČT Sport
  • Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1
  • Германия – ran.de, ProSieben Maxx
  • Италия - RAI Sport 1, RaiPlay
  • Польша - TVP Sport App
  • Португалия - RTP Play, Canal 11
  • Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
  • Испания - RTVE.es, TVE La 2
  • США - ViX, CBS Sports Network, Paramount+
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В статье: молодежная сборная Украины молодежный Евро-2023
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