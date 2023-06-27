Испания U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро-2023
Где покажут в прямом эфире матч молодежного чемпионата Европы Испания U-21 – Украина U-21, 27 июня 2023
Фото: Getty Images
Сборная Украины вышла в четвертьфинал молодежного Евро. Но вопрос – с какого места – остается открытым. От того, какими финишируют подопечные Ротаня, зависит, кто станет соперником в плей-офф. Если, например, вторыми, то велика вероятность, что придется играть с Францией, которая по именам выглядит мощнейшей на турнире.
Но просто сказать, непросто сделать. Чтобы выиграть группу нужно победить всегда мощную сборную Испании. В прошлый раз, когда сине-желтые встречались с Фурией Роха на молодежном Евро, они проиграли 0:3 (в 2011-м). Удастся ли взять своеобразный реванш?
Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится во вторник, 27 июня. Начало игры в 21:45. В Украине трансляция поединка доступна на региональных телеканалах Суспільного телевидения (Суспільне.Киев, Суспільне .Винница, Суспільне.Луцк, Суспільне.Одесса, Суспільне.Харьков и т.д.).
Региональные каналы Суспільного доступны в Т2, а также на различных OTT-платформах (MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet.tv и т.д.).
Если у вас не будет возможности просмотреть матч молодежных сборных в прямом эфире, за ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Испания – Украина онлайн >>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Чехия – ČT Sport
- Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1
- Германия – ran.de, ProSieben Maxx
- Италия - RAI Sport 1, RaiPlay
- Польша - TVP Sport App
- Португалия - RTP Play, Canal 11
- Словакия - RTVS Sport, ČT Sport
- Испания - RTVE.es, TVE La 2
- США - ViX, CBS Sports Network, Paramount+
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