Батагов: Сборная Украины U-21 будет мотивирована на все сто процентов

Полузащитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов поделился своими ожиданиями от матча против Испании в рамках третьего группового этапа Евро-2023 U-21.

"Уже не будет такого волнения перед поединком. Я считаю, что мы сможем продемонстрировать свой футбол, показать хорошую игру. Будем стараться достичь хорошего результата, чтобы выйти из группы с первого места. Не может быть большей мотивации, чем играть против такого соперника на Евро.

Наша команда будет мотивирована на все сто процентов, будет делать все возможное для победы", - сказал Батагов.