Батагов: Сборная Украины U-21 будет мотивирована на все сто процентов
Хавбек молодежки - о предстоящей встречи с Испанией U-21
Фото: УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов поделился своими ожиданиями от матча против Испании в рамках третьего группового этапа Евро-2023 U-21.
"Уже не будет такого волнения перед поединком. Я считаю, что мы сможем продемонстрировать свой футбол, показать хорошую игру. Будем стараться достичь хорошего результата, чтобы выйти из группы с первого места. Не может быть большей мотивации, чем играть против такого соперника на Евро.
Наша команда будет мотивирована на все сто процентов, будет делать все возможное для победы", - сказал Батагов.
Матч U-21 Испания - Украина U-21 состоится сегодня, 27 июня и начнется в 21:45.
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