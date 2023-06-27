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Батагов: Сборная Украины U-21 будет мотивирована на все сто процентов

Молодежная сборная Украины
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Хавбек молодежки - о предстоящей встречи с Испанией U-21

Батагов: Сборная Украины U-21 будет мотивирована на все сто процентов

Фото: УАФ

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Полузащитник молодежной сборной Украины Арсений Батагов поделился своими ожиданиями от матча против Испании в рамках третьего группового этапа Евро-2023 U-21.

"Уже не будет такого волнения перед поединком. Я считаю, что мы сможем продемонстрировать свой футбол, показать хорошую игру. Будем стараться достичь хорошего результата, чтобы выйти из группы с первого места. Не может быть большей мотивации, чем играть против такого соперника на Евро.

Наша команда будет мотивирована на все сто процентов, будет делать все возможное для победы", - сказал Батагов.

Матч U-21 Испания - Украина U-21 состоится сегодня, 27 июня и начнется в 21:45.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Арсений Батагов молодежный Евро-2023
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Источник:
УАФ

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