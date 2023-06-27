Олег Федорчук о поступке Ваната на Евро: Помните Балотелли? Это имеет тревожную тенденцию

В игре с мальтийцами в одном из эпизодов наш игрок имел столь большое желание отличиться, что в стремлении сыграть на опережение у чужих ворот слишком дерзко выставлял ногу в единоборстве с мальтийским голкипером Генри Бонелло. Ванат задел ногой его лицо и руку, после чего бедняге долгое время оказывали медицинскую помощь. Партнер по сборной Мальты не без труда натянул вратарскую перчатку на распухшую руку Бонелло, который после нескольких проведенных в игре минут просигнализировал, что продолжить ее не сможет. Он был заменен и отвезен в госпиталь с подозрением на перелом руки.

Перебравшись из национальной команды в лагерь молодежной сборной Украины, всего через пять суток Ванат "отличился" в очередной раз. В поединке с румынами в компенсированное ко второму тайма время он не справился с эмоциями, грубо толкнув игрока команды-соперницы во время подготовки к исполнению штрафного удара. За эту дерзость арбитр сразу же показал нарушителю красную карточку.

Вышеупомянутые поступки не только не делают чести Владиславу Ванату, но и создают трудности для наших сборных. В частности, для "молодежки", которая пострадает из-за дисквалификации футболиста.

Своей реакцией по этому поводу с корреспондентом UA-Футбол поделился один из опытных специалистов, которому приходилось не один год работать с молодыми игроками – Олег Федорчук.

"Для меня это удивительно и даже необычно, ведь раньше Ванат не был замечен в таких проявлениях агрессии, – сказал он. – Если мы знаем, что сыграть неадекватно в какой-то ситуации могли преимущественно игроки линии обороны, то для нападающего это очень редкая черта. Помните, какие "упорные" в этом плане у нашего футбола были защитники – Хачериди, Ракицкий, чуть раньше – взрывной Езерский, которого все боялись, а до этого – Лужный и Кузнецов. Так что, думаю, это станет хорошим уроком как для самого Ваната, так и для наставника "молодежки" Руслана Ротаня. Надо так готовить футболистов, чтобы они не думали о себе, а об окончательном результате команды. А задача нашей молодежной сборной непростая – попасть на Олимпиаду и по возможности выиграть чемпионат Европы. Почему бы и нет, если мы уже были вторыми на континентальном первенстве 2006 года (U-21) и становились чемпионами мира в 2019-м (U-20)? Тем более, что редко бывает такое созвездие звезд, когда ты колеблешься, не зная, какой сборной отдать предпочтение – той, где играли Ярмоленко и Коноплянка, или нынешний, где выступают Судаков и Бондаренко.

Поступок Ваната в матче главной команды с Мальтой – это проявление агрессии. А вот со знаком "плюс" или "минус" – это покажет дальнейшая жизнь и карьера игрока. Ведь если смотреть с другой стороны, без агрессии невозможно быть забивным форвардом. Правда, вместе с тем нужно, чтобы состояние нервной системы футболиста было спокойным и он думал, а не выходил за рамки. Это же касается и поступка Ваната в игре с Румынией, который был бессмысленным. Особенно если учитывать, что игра для нашей сборной складывалась очень удачно и поводов для волнений вроде бы не было. Со стороны Ваната это была грубая ошибка, и я думаю, что сам футболист об этом сожалеет. Теперь он вынужден будет пропустить как минимум один матч – с Испанией. Хотя мне кажется, что поединок с этой командой Владислав в любом случае пропускал бы, ведь учитывая, что наша "молодежка" досрочно решили вопрос выхода в ¼ финала, с испанцами будет играть наполовину резервный состав.

Скажу еще одну важную вещь, которая касается Ваната. Не стоит забывать, что цена футболиста от подобных проделок тоже зависит. Как и его дальнейшее участие в топ-клубах. Ведь мало кого из игроков-нарушителей хотят видеть в своем составе. Помните итальянца Балотелли? Все говорили, что это футбольный бриллиант – и что? Где этот бриллиант сейчас? Поэтому Ванату нужно отдавать себе отчет в том, что у молодежной команды продолжается турнир, а не одна главная игра. Именно поэтому мне очень жаль, что подобное случается и имеет тревожную тенденцию".