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Кащук - перед Испанией: Хотим занять первое место в группе

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сегодня украинская молодежка на Евро сыграет против Испании

Кащук - перед Испанией: Хотим занять первое место в группе

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Алексей Кащук поделился своими ожиданиями от матча против Испании в рамках третьего группового этапа Евро-2023 U-21.

"Мы хотим занять первое место в группе, будем делать для этого все возможное.

У Испании много хороших игроков как в обороне, так и в атаке. Будет очень интересный матч. Будем делать все от нас зависящее, чтобы победить", — сказал Кащук.

Матч U-21 Испания - Украина U-21 состоится сегодня, 27 июня и начнется в 21:45. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Алексей Кащук
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Источник:
УАФ

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