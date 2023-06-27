Кащук - перед Испанией: Хотим занять первое место в группе
Сегодня украинская молодежка на Евро сыграет против Испании
Фото Павла Кубанова - УАФ
Полузащитник
"Мы хотим занять первое место в группе, будем делать для этого все возможное.
У Испании много хороших игроков как в обороне, так и в атаке. Будет очень интересный матч. Будем делать все от нас зависящее, чтобы победить", — сказал Кащук.
Матч U-21 Испания - Украина U-21 состоится сегодня, 27 июня и начнется в 21:45. UA-Футбол проведет
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Украина остается в топ-3 медального зачета Европейских игр. Медальный зачет после 27 июня
- Беседин официально покинул Динамо
- Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Сергея Лавриненко в Вересе
- На молодежный ЧЕ-2023 поехали 22 представителя УАФ. Среди них - сын Михайличенко в качестве переводчика
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн