Кащук - перед Испанией: Хотим занять первое место в группе

Полузащитник молодежной сборной Украины Алексей Кащук поделился своими ожиданиями от матча против Испании в рамках третьего группового этапа Евро-2023 U-21.

"Мы хотим занять первое место в группе, будем делать для этого все возможное.

У Испании много хороших игроков как в обороне, так и в атаке. Будет очень интересный матч. Будем делать все от нас зависящее, чтобы победить", — сказал Кащук.