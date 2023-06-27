Лидеры в запасе. Ротань выставил экспериментальный состав на матч Евро против Испании

Сегодня, 27 июня, молодежная сборная Украины проведет свой заключительный матч группового раунда Евро-2023 (U-21) против Испании.

Отметим, что обе команды уже оформили выход в плей-офф, победив в своих двух первых матчах группы, и в этом поединке между собой выяснят, кто займет первое место в группе.

Уже известен состав украинской команды на матч:

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Салюк, Сирота, Лях, Желизко, Крыськив, Очеретько, Брагару, Назаренко, Вьюнник

Запасные: Трубин, Фесюн, Таловеров, Сыч, Сикан, Мудрик, Батагов, Бражко, Кащук, Бондаренко, Судаков