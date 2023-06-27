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Лидеры в запасе. Ротань выставил экспериментальный состав на матч Евро против Испании

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Лидеры в запасе. Ротань выставил экспериментальный состав на матч Евро против Испании

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 27 июня, молодежная сборная Украины проведет свой заключительный матч группового раунда Евро-2023 (U-21) против Испании.

Отметим, что обе команды уже оформили выход в плей-офф, победив в своих двух первых матчах группы, и в этом поединке между собой выяснят, кто займет первое место в группе.

Уже известен состав украинской команды на матч:

Украина: Нещерет, Вивчаренко, Салюк, Сирота, Лях, Желизко, Крыськив, Очеретько, Брагару, Назаренко, Вьюнник

Запасные: Трубин, Фесюн, Таловеров, Сыч, Сикан, Мудрик, Батагов, Бражко, Кащук, Бондаренко, Судаков

Напомним, что поединок начнется в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.06.2023 в 20:53
Ну а чого цей 70 млнний Мудрик у запасі? Для чого він взагалі їхав на Євро, якщо ніжки береже?
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0
-1
fanatSD (донецк)
27.06.2023 в 20:58
лопух дирявий не базікай
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0
0
Cassid (Kiev)
27.06.2023 в 20:47
Зачем? Хотел посмотреть на Украину с грандом.Такие выкрутасы обычно выходят боком. Рука сбивается.
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