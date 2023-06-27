Ванат дисквалифицирован на два матча Евро: с Испанией и четвертьфинал
Два матча дисквалификации
Фото Павла Кубанова - УАФ
УЕФА сообщил решение о дисквалификации нападающего
Как сообщает УАФ, согласно решению дисциплинарных органов, футболист пропустит два поединка - с Испанией в третьем туре группового раунда и четвертьфинальный матч.
Напомним, что Ванат был удален за умышленный удар соперника на 90+2 минуте матча с Румынией.
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Источник:УАФ
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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
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