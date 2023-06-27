Ванат дисквалифицирован на два матча Евро: с Испанией и четвертьфинал

УЕФА сообщил решение о дисквалификации нападающего молодежной сборной Украины Владислава Ваната, который получил прямую красную карточку в матче Евро-2023 с Румынией.

Как сообщает УАФ, согласно решению дисциплинарных органов, футболист пропустит два поединка - с Испанией в третьем туре группового раунда и четвертьфинальный матч.

Напомним, что Ванат был удален за умышленный удар соперника на 90+2 минуте матча с Румынией.