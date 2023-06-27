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Ванат дисквалифицирован на два матча Евро: с Испанией и четвертьфинал

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Два матча дисквалификации

Ванат дисквалифицирован на два матча Евро: с Испанией и четвертьфинал

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

УЕФА сообщил решение о дисквалификации нападающего молодежной сборной Украины Владислава Ваната, который получил прямую красную карточку в матче Евро-2023 с Румынией.

Как сообщает УАФ, согласно решению дисциплинарных органов, футболист пропустит два поединка - с Испанией в третьем туре группового раунда и четвертьфинальный матч.

Напомним, что Ванат был удален за умышленный удар соперника на 90+2 минуте матча с Румынией.

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В статье: Украина U-21 Владислав Ванат
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
27.06.2023 в 23:05
Його поведінка - це тривожний сигнал, який підтверджує скандальний стиль гри і поведінки на полі. Згадаймо гендерний скандал з Монзуль, атаку на воротаря Хорватії, і останній зіданівський буц. За всім цим слідують дискваліфікації. Психологам є що робити.
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vlotko (Броди)
27.06.2023 в 23:29
Вибачаюся, уточнення: слід читати "атаку на воротаря Мальти ".
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С.Карпович. (Ланівці)
27.06.2023 в 21:35
Плуг ,плугом.так хотів,так рвався на Євро що родив пару хв і самоліквідувався.
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