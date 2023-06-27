Ребров присутствует на матче молодежного Евро Украина - Испания
Сергей Станиславович посмотрит на ближайший резерв
УАФ
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров присутствует на матче молодёжного Евро, в котором в Бухаресте украинская молодежка в матче 3-го тура группового этапа сыграет с Испанией.
Сам Сергей Станиславович заявлял, что посетит некоторые матчи украинской молодежки в Бухаресте.
Напомним, что и Испания и Украина уже гарантировали себе выход в четвертьфинал и в очном матче в группе будут выяснять, кто займет первое место.
Также отметим, что на матч с Испанией Руслан Ротань
Напомним, что поединок начнется в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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