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Ребров присутствует на матче молодежного Евро Украина - Испания

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Сергей Станиславович посмотрит на ближайший резерв

Ребров присутствует на матче молодежного Евро Украина - Испания

УАФ

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров присутствует на матче молодёжного Евро, в котором в Бухаресте украинская молодежка в матче 3-го тура группового этапа сыграет с Испанией.

Сам Сергей Станиславович заявлял, что посетит некоторые матчи украинской молодежки в Бухаресте.

Напомним, что и Испания и Украина уже гарантировали себе выход в четвертьфинал и в очном матче в группе будут выяснять, кто займет первое место.

Также отметим, что на матч с Испанией Руслан Ротань выставил экспериментальный состав.

Напомним, что поединок начнется в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Сергей Ребров Украина
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