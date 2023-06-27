Молодежное Евро. Украина открыла счет в матче с Испанией

Молодежная сборная Украины проводит свой заключительный матч группового раунда Евро-2023 (U-21) против Испании.

Ротань выставил экспериментальный состав на матч (как и испанцы), но тем не менее, начали наши активно. Впрочем, большая острота возникала от испанцев в контратаках, котоыре упустили два верных момента.

Тем не менее, сборная Украины открыла счет ближе к перерву – Назаренко в контре промчался по флангу, вырезал верхом на Вьюнника, который и вколотил в сетку головой – 1:0 к перерыву.

Отметим, что обе команды уже оформили выход в плей-офф, победив в своих двух первых матчах группы, и в этом поединке между собой выяснят, кто займет первое место в группе.