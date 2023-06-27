Нефарт. Испания сравняла после автогола Желизко

Молодежная сборная Украины проводит свой заключительный матч группового раунда Евро-2023 (U-21) против Испании.

Ротань выставил экспериментальный состав на матч (как и испанцы), но тем не менее, начали наши активно. Впрочем, большая острота возникала от испанцев в контратаках, котоыре упустили два верных момента.

Тем не менее, сборная Украины открыла счет ближе к перерву – Назаренко в контре промчался по флангу, вырезал верхом на Вьюнника, который и вколотил в сетку головой – 1:0 к перерыву.

Но сразу после перерыва испанцы сравняли. Не без удачи, но все же – после прострела с фланга Сирота выносил, попал в Желизко, от которого мяч и залетел в сетку. Удача не на нашей стороне и 1:1. К 50-й минуте.