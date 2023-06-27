Молодежное Евро. Украина с пенальти забивает Испании еще раз
Играть еще минут 5
Оксана Васильєва, UA-Футбол
Молодежная сборная Украины проводит свой заключительный матч группового раунда Евро-2023 (U-21) против Испании.
Ротань выставил экспериментальный состав на матч (как и испанцы), но тем не менее, начали наши активно. Впрочем, большая острота возникала от испанцев в контратаках, котоыре упустили два верных момента.
Тем не менее, сборная Украины открыла счет ближе к перерыву – Назаренко в контре промчался по флангу, вырезал верхом на Вьюнника, который и вколотил в сетку головой – 1:0 к перерыву.
Но сразу после перерыва испанцы сравняли. Не без удачи, но все же – после прострела с фланга Сирота выносил, попал в Желизко, от которого мяч и залетел в сетку. Удача не на нашей стороне и 1:1. К 50-й минуте.
Игра после этого приобрела более спокойный характер, пока за 10 минут до конца кипер испанцев не очень удачно сыграл на выходе, привез пенальти, который и реализовал Судаков!
2:1 для нас и 8 минут до конца основного времени!
Популярное сейчас
- Президент Зари определился с новым главным тренером для команды
- Лидеры в запасе. Ротань выставил экспериментальный состав на матч Евро против Испании
- Беседин официально покинул Динамо
- УЕФА назвала пас Крыськива скиллом дня на молодежном Евро - ВИДЕО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
Новости по теме
- 19:34 Украинские Трубин: Я очень люблю играть в футбол, поэтому плотный игровой график - это удовольствие
- 18:19 Украинские Ротань: Испания? Нет идеальных команд - у таких команд также есть слабые стороны
- 17:26 Украинские Румыния обратилась в ФИФА о возможном нарушении Украиной регламента из-за Трубина и Судакова